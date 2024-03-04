غنى لها "جورجيا في ذهني".. قبلة بايدن لرئيسة وزراء إيطاليا تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت قبلة عابرة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على رأس رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.

استقبل بايدن ميلوني في البيت الأبيض، الجمعة، وعقد معها مباحثات، شملت العلاقات بين البلدين والوضع في قطاع غزة وأوكرانيا.

وخلال مقطع فيديو متداول، ظهر بايدن وهو يطبع قبلة على رأس ميلوني، مثيرًا موجة من التعليقات على ما فعله.

في حين قال بايدن، على هامش تصريحات مصورة نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "لقد غنيت لها (أغنية) جورجيا في ذهني" للفنان راي تشارلز.