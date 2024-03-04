فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في الدستور

(CNN)-- أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تكرس حقوق الإجهاض في دستورها، الاثنين، تتويجًا لجهود بدأت كرد فعل مباشر على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية "رو ضد وايد".

صوّت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، مما أدى بسهولة إلى الحصول على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي.

وكان تصويت الاثنين، الذي أجري خلال تجمع خاص للمشرعين في قصر فرساي، جنوب غرب باريس، هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية. ووافق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بأغلبية ساحقة على التعديل في وقت سابق من هذا العام.

وينص التعديل على أن هناك "حرية مضمونة" للإجهاض في فرنسا. وقد دعت بعض المجموعات والمشرعين إلى استخدام لغة أقوى لتسمية الإجهاض صراحة بأنه "حق".

وأشاد المشرعون بهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لصنع التاريخ بالنسبة لفرنسا لإرسال إشارة واضحة لدعم الحقوق الإنجابية، مع تعرض الإجهاض للتهديد في الولايات المتحدة، وكذلك في أجزاء من أوروبا، مثل المجر، حيث جاءت الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، قبل التصويت إن المشرعين عليهم "دين أخلاقي" تجاه النساء اللاتي أُجبرن في الماضي على تحمل عمليات الإجهاض غير القانوني.

وأضاف: "قبل كل شيء، نحن نرسل رسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك".

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحكومة ستقيم احتفالا رسميًا بإقرار التعديل، الجمعة، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق المرأة.

شرعت فرنسا الإجهاض لأول مرة في عام 1975، بعد حملة قادتها وزيرة الصحة آنذاك سيمون فيل، وهي إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز والتي أصبحت واحدة من أشهر الرموز النسوية في البلاد.

وفي حين أن الإجهاض قضية مثيرة للانقسام إلى حد كبير في السياسة الأمريكية وغالبًا ما تقع على أسس حزبية، إلا أنه يحظى بدعم واسع النطاق في فرنسا. والعديد من المشرعين الذين صوتوا ضد التعديل لم يفعلوا ذلك لأنهم يعارضون الإجهاض، ولكن لأنهم شعروا أن هذا الإجراء غير ضروري، نظرا للدعم الواسع النطاق للحقوق الإنجابية.

ويشكل إقرار هذا الإجراء انتصارًا واضحًا لليسار الفرنسي، الذي ظل يضغط منذ سنوات لضمان حقوق الإجهاض في الدستور. قبل عام 2022، زعمت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ــ مثل المعارضين الحاليين للتعديل ــ أن هذه الخطوة غير ضرورية.

ومع ذلك، في عام 2022، عندما حكمت المحكمة العليا الأمريكية ضد قضية رو ضد وايد وسمحت للولايات باتخاذ قرار فردي بشأن هذه القضية، اضطرت فرنسا إلى التحرك.

وقال وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، في وقت سابق، قبل بدء النقاش في الجمعية الوطنية في يناير/كانون الثاني، إن التاريخ مليء بأمثلة أخرى حيث كان يُعتقد أن "الحقوق الأساسية" آمنة ثم تم انتزاعها بعد ذلك، "كما ذكرنا مؤخرًا من قبل المحكمة العليا الأمريكية".

وقال: "لدينا الآن دليل دامغ على أنه لا توجد ديمقراطية، ولا حتى الأكبر منها، محصنة".

وهذه هي المرة الخامسة والعشرين التي تعدل فيها الحكومة الفرنسية دستورها منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في عام 1958.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية واحدة من المجموعات القليلة التي أعلنت معارضتها للتعديل. وقالت الأكاديمية البابوية للحياة، وهي هيئة الفاتيكان التي تركز على القضايا المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء، في بيان لها: "في عصر حقوق الإنسان العالمية، لا يمكن أن يكون هناك "حق" في قتل حياة الإنسان".

كما كرر مؤتمر للأساقفة الفرنسيين، الخميس، معارضة الكنيسة للإجهاض قبل التصويت.