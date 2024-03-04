(CNN) -- تم استدعاء السفير الألماني في موسكو، ألكساندر لامبزدورف إلى وزارة الخارجية الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية، الاثنين.

ويأتي الاستدعاء ردًا على تسريب محادثة لأربعة ضباط بالجيش الألماني يناقشون استراتيجية الحرب في البلاد في أوكرانيا، حسبما نقلت تاس عن مصدر غير محدد.

وأظهر فيديو من الوكالة السفير يغادر وزارة الخارجية في موسكو دون أن يجيب على أسئلة الصحفيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في مكالمة مع الصحفيين، الاثنين: "التسجيل نفسه يشير إلى أنه داخل البوندسفير (الجيش الألماني)، تتم مناقشة خطط لإطلاق ضربات على الأراضي الروسية بشكل جوهري ومحدد. هذا لا يحتاج إلى أي تفسير. كل شيء هنا أكثر من واضح. السيد شولز قال إن تحقيقا سيُجرى، نأمل أن نكتشف من خلال وسائل الإعلام ما أدى هذا التحقيق إليه".

وزعم بيسكوف بوجود "تورط مباشر من الدول الغربية بشكل جماعي في النزاع في أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الألماني في وقت سابق إن توقيت التسريب، الذي نُشر في يوم جنازة أليكسي نافالني، يشير إلى وجود بعض "التأليف"، وإن ذلك كان جزءًا من حملة روسية لزعزعة الثقة.

وحاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجية الألمانية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردا.