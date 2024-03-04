الهند تعتقل ثلاثة رجال بتهمة الاغتصاب الجماعي لسائحة أجنبية

ألقت الشرطة في شرق الهند القبض على ثلاثة رجال بتهمة الاغتصاب الجماعي لسائحة أجنبية والاعتداء على زوجها، بينما تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في قضية تسلط الضوء على كفاح البلاد المستمر منذ عقود للحد من العنف الجنسي ضد المرأة.

وقال بيتامبار سينغ كيروار، قائد شرطة منطقة دومكا في ولاية جهارخاند، إن ضباط الشرطة عثروا على الزوجين، اللذين كانا مسافرين على دراجة نارية من ولاية البنغال الغربية إلى نيبال المجاورة، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأضاف أنهم نُقلوا إلى المستشفى، حيث أبلغت المرأة الطبيب بأنها تعرضت للاغتصاب.

وقال خيروار إن الشرطة تعرف هويات المشتبه بهم المطلوبين وشكلت فريق تحقيق خاص. ومن غير الواضح ما إذا كان المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين لديهم تمثيل قانوني.

ولا تقوم CNN بتسمية الضحية، وفقًا للقانون الهندي الذي يمنع تسمية ضحايا العنف الجنسي. ولم تكشف الشرطة عن اسمي أو جنسية الزوجين.

وتأتي الاعتقالات بعد أن نشر زوجان مدونان للسفر يوم السبت على حسابهما على إنستغرام أنهم وضعوا "سكاكين على أعناقنا" خلال هجوم في الهند. وأضافا أن المرأة تعرضت للاغتصاب وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء اختبار الحمض النووي.

ينشر الزوجان باللغة الإسبانية، وتقول المرأة على صفحتها على إنستغرام إنها برازيلية.

وفي خاصية "ستوري" على إنستغرام، أظهرت المرأة كدمات على وجهها، قائلة: "هذا ما يبدو عليه وجهي، لكنه ليس أكثر ما يؤلمني. ظننت أنني سأموت."

وفي منشور متابعة يوم الأحد، شكر الزوجان متابعيهما على دعمهم، قائلين إنهما في صحة جيدة وأن "الشرطة تفعل كل ما في وسعها للقبض على" المشتبه بهم المتبقين.

تواصلت CNN مع الزوجين للتعليق.

أدانت اللجنة الوطنية الهندية للمرأة (NCW) الهجوم المزعوم.

وتحدثت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ريخا شارما، مع الضحية وقدمت لها كل المساعدة المطلوبة، حسبما نشرت المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" السبت.

ووصف وزير ولاية جهارخاند، ميثيليش كومار ثاكور، الاعتداء المزعوم بأنه "حادث يستحق الإدانة".

وتكافح الهند منذ سنوات لمعالجة معدلات العنف المرتفعة ضد المرأة، مع وجود عدد من حالات الاغتصاب البارزة التي تورط فيها زوار أجانب، مما جذب الاهتمام الدولي لهذه القضية.

في عام 2018، زُعم أن امرأة بريطانية تعرضت للاغتصاب أثناء سيرها إلى فندقها في ولاية جوا الغربية، وهي مقصد سياحي شهير؛ قبل ذلك بعامين، زُعم أن امرأة أمريكية تعرضت للتخدير والاغتصاب على يد مجموعة من الرجال في غرفتها في فندق خمس نجوم في نيودلهي. وفي عام 2013، حُكم على ستة رجال بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب الجماعي لسائحة سويسرية.

ووفقا للمكتب الوطني لسجلات الجرائم في الهند، فقد تم تسجيل ما مجموعه 31.516 حالة اغتصاب في عام 2022، أي بمتوسط 86 حالة يوميا. ويحذر الخبراء من أن عدد الحالات المسجلة ليس سوى جزء صغير مما قد يكون عليه العدد الحقيقي.