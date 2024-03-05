حددت الصين هدفا طموحا للنمو الاقتصادي يبلغ "نحو 5%" لعام 2024، حيث تعهد قادتها "بتحويل نموذج النمو" في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه تنميتها.

وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ هذا الرقم - المشابه لهدف النمو للعام الماضي - يوم الثلاثاء في افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني، الهيئة التشريعية في البلاد، والتي تجتذب ما يقرب من 3000 نائب إلى بكين للمشاركة في اجتماع لمدة أسبوع.

وقال لي خلال تسليم تقرير عمله الأول: "إن الاستقرار له أهمية عامة، لأنه أساس كل ما نقوم به".

وأضاف: "أن إحراز التقدم هو هدفنا، وهو أيضًا ما يحفزنا.. وعلى وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء."

ويأتي إعلان لي في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني، بينما تتصارع مع كيفية تحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المضطرب، ومواجهة الضغوط الانكماشية، وعكس اتجاه هجرة رأس المال الأجنبي، وإنقاذ سوق الأسهم المتعثرة.

سلم لي التقرير إلى قاعة مليئة بالنواب داخل قاعة الشعب الكبرى. وصفق النواب في انسجام تام مع غناء الفرقة العسكرية عندما دخلت القيادة العليا الغرفة في صف يقوده الزعيم الصيني شي جين بينغ، وتم تركيز كاميرات وسائل الإعلام الحكومية عليه أثناء جلوسه وسط كبار المسؤولين على المسرح.

وكان القلب السياسي لبكين، حيث يقام الحدث، تحت إجراءات أمنية مشددة قبل الحدث، حيث أدت الحواجز وضوابط المرور إلى تقييد الوصول إلى الساحة العامة والمباني الحكومية المحيطة.

وفي هذا الحدث، كشفت الصين أيضًا عن ميزانيتها العسكرية السنوية لعام 2024، والتي ستزيد بنسبة 7.2٪ إلى 1.67 تريليون يوان (230.6 مليار دولار)، وفقًا لمسودة تقرير الميزانية التي صدرت بشكل منفصل يوم الثلاثاء. معدل نمو ميزانية الدفاع هو نفس معدل العام الماضي.

يعد هدف الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري من بين الأرقام الأكثر مراقبة عن كثب خلال هذا اليوم.

ويتم مراقبة هدف الناتج المحلي الإجمالي على وجه الخصوص عن كثب هذا العام حيث تواجه الصين مجموعة من المشاكل الاقتصادية. وكان المحللون يتوقعون على نطاق واسع هدف الخمسة بالمئة قبل الاجتماع، الذين قالوا إن الزعماء سيستخدمون الهدف الطموح للإشارة إلى التزامهم بتعزيز اقتصاد الصين المتباطئ واستعادة الثقة في آفاقها الاقتصادية.

هدف طموح للغاية

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة "ماكواري"، إن هدفا "حوالي 5٪" طموح ولكنه قابل للتحقيق.

وأضاف "لقد وضعوا مثل هذا الهدف الطموح، على الأرجح لأنهم يريدون تعزيز الثقة وتجنب دوامة انكماشية نزولية... (إنه) يستلزم إجراءات تيسيرية أكثر قوة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين توقعات النمو بين الأسر والشركات.

وفي العام الماضي، حددت الصين أيضًا هدفًا "حوالي 5٪"، وهو ما كان آنذاك أدنى هدف رقمي تعلنه البلاد منذ عقود. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت إن النمو الاقتصادي وصل إلى 5.2% في عام 2023.

ومع ذلك، فإن تحقيق هدف مماثل في العام المقبل قد يكون أكثر صعوبة بكثير. وفي عام 2022، كانت قيود كوفيد-19 متفشية في البلاد، مما وضع قاعدة منخفضة للمقارنة بالعام الماضي.

واعترف رئيس مجلس الدولة لي بأن تحقيق أهداف النمو "لن يكون سهلا".

وأضاف: "عند تحديد معدل النمو بنحو 5%، أخذنا في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز فرص العمل والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها".

لقد ولدت التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين المصاعب والإحباط، حيث يكافح الشباب للعثور على وظائف، ويكافح المستثمرون مع خسائر السوق، ويكافح أصحاب الأعمال الصغيرة من أجل البقاء واقفين على قدميهم.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب تحقيق ذلك في ضوء الرياح المعاكسة الحالية، إلا أن هدف النمو لهذا العام يشير إلى أن حزمة تحفيز كبيرة للمستهلكين قد لا تكون مطروحة. وكان صناع السياسات حذرين من مثل هذه التدابير، حتى مع استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي والضغوط الانكماشية في فرض عبئ على الأداء الاقتصادي مع قيام الناس بالادخار بدلا من الإنفاق.

وشهدت السنوات الأخيرة مصالح الأمن القومي، وضوابط فيروس كورونا، والجهود المبذولة لتشديد سيطرة الحكومة على صناعات مثل التكنولوجيا والترفيه والعقارات، كلها تأخذ أولوية شي على نمو الأعمال والتوسع الاقتصادي.

لكنه وكبار مسؤوليه كانوا يؤكدون في الأسابيع الأخيرة أنهم سيواصلون التركيز على النمو، كجزء من حملة حكومية أوسع نطاقا لإصلاح الثقة في قطاع الأعمال والشكوك حول اتجاه سياسة شي - وسحق الروايات السلبية.

وكجزء من هذه الأهداف الاستراتيجية، عززت الصين ميزانيتها السنوية للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 10% إلى مبلغ غير مسبوق قدره 370.8 مليار يوان (51.6 مليار دولار) – وهي أكبر زيادة منذ عام 2019 بعد سنوات من الحد الأدنى من النمو.

وقال لي: "سنتحرك بشكل أسرع لتعزيز الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا.. سوف نستفيد بشكل كامل من نقاط القوة في النظام الجديد لتعبئة الموارد على الصعيد الوطني لرفع قدرة الصين على الابتكار في جميع المجالات."

كما تعهد لي بتعزيز الجهود في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإطلاق عدد من برامج العلوم والتكنولوجيا الكبرى.

ويأتي التركيز على الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا بعد أن شددت الولايات المتحدة سيطرتها على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي قالت واشنطن إنه يمكن استخدامه لتعزيز الجيش الصيني.

منعت إدارة بايدن الشركات الأمريكية من بيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة للصين وحظرت الاستثمار الأمريكي في الصين في التقنيات الحساسة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات.

ميزانية أكبر

إن معدل نمو الصين في الإنفاق العسكري بنسبة 7.2% يتماشى مع عدة زيادات مماثلة في السنوات السابقة.

ولم تعلن بكين عن نمو مزدوج الرقم في الإنفاق العسكري منذ عام 2015، عندما كانت هناك حملة لتجديد القوات المسلحة.

وقالت يون صن، مديرة برنامج الصين في مركز "ستيمسون" للأبحاث في واشنطن، إنه بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، فإن الزيادة بنسبة 7.2% تعتبر كبيرة إلى حد ما.

وأضافت: "أن النسبة الإجمالية للإنفاق الدفاعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أقل من نظيراتها في الولايات المتحدة وروسيا، لكن النسبة مع ذلك آخذة في النمو".

وافقت الولايات المتحدة على ميزانية دفاع بقيمة 886 مليار دولار لعام 2024، بزيادة حوالي 3٪ عن العام السابق.

ويراقب قادة الصين ما يعتبرونه بيئة جيوسياسية متوترة بشكل متزايد، تتراوح بين تحالفات أمريكا الوثيقة مع جيران بكين، والاحتكاك المتزايد مع الفلبين بشأن مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، وتصاعد التوتر على مستوى العالم وسط صراعات كبرى في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ورفضت بكين مراراً وتكراراً وصفها بأنها تزيد الإنفاق العسكري بقوة. بل إنها تسعى بدلاً من ذلك إلى إبراز صورة لنفسها باعتبارها داعية للسلام، على الرغم من عدوانها في أماكن مثل بحر الصين الجنوبي وتجاه جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وصرح المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشينغيان، للصحفيين في بكين يوم الاثنين قبل الافتتاح أنه "مقارنة بالقوى العسكرية الكبرى، مثل الولايات المتحدة، فإن الإنفاق الدفاعي في الصين منخفض للغاية، سواء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو إجمالي الميزانية، أو من حيث الدخل الفردي".

وتشير التقديرات الخارجية في السنوات الأخيرة إلى أن الإنفاق الفعلي أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ولا يتضمن الرقم الرسمي تفاصيل الإنفاق العسكري، مما يجعل من الصعب إجراء مقارنات مباشرة.

كما شهد الجيش الصيني عاما مضطربا.

تمت إقالة العديد من المسؤولين رفيعي المستوى والمسؤولين التنفيذيين في مجال الدفاع من مناصبهم سواء في القوات المسلحة أو الهيئات السياسية في الأشهر الأخيرة إلى جانب حملة مكافحة الفساد والتطهير الواضح. ومن بين المخلوعين وزير الدفاع آنذاك لي شانغ فو، الذي تمت إقالته من منصبه دون تفسير.