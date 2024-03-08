بايدن يهاجم بوتين في بداية خطاب حالة الاتحاد: لن يتوقف عند أوكرانيا

(CNN)-- بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلقاء الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد.

وبدأ بايدن الخطاب بدعوة الكونغرس لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، قائلا إن الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم "في الداخل والخارج".

وأضاف أن الغرض من خطاب حالة الاتحاد هو "إيقاظ الكونغرس وتنبيه الشعب الأمريكي بأن الديمقراطية على المحك".

وتابع بايدن: "إذا كان أي شخص في هذه القاعة يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك".

وأكد أن أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية وأسلحة للمساعدة في القتال ضد روسيا، وليس جنودا أمريكيين.

وقال بايدن: "إنهم لا يطلبون جنوداً أمريكيينن في الواقع، لا يوجد جنود أمريكيون في الحرب في أوكرانيا، وأنا مصمم على إبقاء الأمر على هذا النحو".

وقد يكون هذا هو الخطاب الأكثر أهمية لبايدن خلال رئاسته، حيث يسعى إلى التباهي بفترة ولايته الأولى، وكذلك سيحذر الشعب الأمريكي من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يعتبره تهديدا مدمرا لوجود الولايات المتحدة.

يذكر أن مصادر قالت لشبكة CNN قبل الخطاب، إن بايدن سيناقش قضايا مثل أهمية الديمقراطية وأنه يجب الدفاع عنها باستمرار، وسيذكر بأنه انتخابه لـ"تمثيل أمريكا كلها".

وأضافت المصادر أن بايدن سيؤكد على أن واشنطن "لا تحتاج إلى الصراع بين الأحزاب من أجل الصراع أو الصراع على السلطة"، وكذلك سيركز على القضية الرئيسية لحملته الانتخابية وهى"استعادة روح الأمة الأمريكية"، و سيدعو إلى إصلاح الشرطة وحظر الأسلحة الهجومية وحماية حقوق الإجهاض.