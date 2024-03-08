لماذا سيكون خطاب حالة الاتحاد 2024 "الأكثر أهمية" لبايدن؟

(CNN)-- سيخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الكونغرس والشعب الأمريكي فيما يمكن أن يكون الخطاب "الأكثر أهمية" في رئاسته حيث يطلب من الناخبين منحه فترة ولاية ثانية.

وفيما يلي بعض القضايا، التي من المتوقع أن يتحدث عنها بايدن خلال الحطاب، بحسب ما ذكرت مصادر لشبكة CNN:

إسرائيل

من المقرر أن يعلن بايدن عن خطوات جديدة لإنشاء ميناء في غزة للمساعدات الإنسانية، حسبما قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية.

وقال مسؤول كبير إن الميناء سيتضمن رصيفا مؤقتا "سيوفر القدرة على استيعاب مئات الشاحنات الإضافية المحملة بالمساعدات كل يوم".

الهجرة

قال مسؤولون بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن تكون تصريحات بايدن بشأن أمن الحدود امتدادا لدعواته المتكررة للجمهوريين لتمرير إجراءات أمنية صارمة على الحدود، ويدرس الرئيس الأمريكي أيضا اتخاذ إجراء تنفيذي.

الرعاية الصحية

من المتوقع أن يسلط الرئيس الأمريكي الضوء على مبادراته لخفض أسعار الأدوية وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين الصحي، بالإضافة إلى اقتراح توسيع جهوده في مجال الرعاية الصحية، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

الاقتصاد

قال أحد مسؤولي البيت الأبيض إن بايدن سيتحدث عن كيفية عمل اقتصاده لصالح الشباب ومقارنته بسياسة الحزب الجمهوري، مضيفا أن الرئيس الأمريكي سيسلط الضوء أيضا على كيفية محاولته إلغاء ديون القروض الطلاب، وسيعمل أيضا على الحصول على الفضل بشأن الازدهار الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وفقا لمقتطفات من الخطاب.

العمر

يخطط الرئيس الأمريكي لتقديم انتقادات لمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بينما يعترف ضمنيا بأنه كبير السن.