(CNN) -- رأى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الرئيس جو بايدن “من الواضح أنه لم يقدم أفضل أداء له" في خطاب حالة الاتحاد، وقال إنه “صرخ على الجمهور” خلال خطابه مساء الخميس.

وقال جونسون: "من الواضح أن الرئيس بايدن لم يقدم أفضل أداء له وأعتقد أن هذه طريقة جيدة لوصف الأمر. أعتقد أنه كان الليلة عاطفيا زيادة عن اللزوم".

وأردف رئيس مجلس النواب قائلا عن الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنه صرخ بوجه الحضور. وأرى أن جزءا كبيرا من ذلك لم يكن ضروريا".

كما وصف جونسون أيضا الخطاب بأنه "حزبي مفرط" و"لاذع".

وتابع: "لقد شعرنا بخيبة أمل، أعني، انظر، عادة في حالة الاتحاد يكون لديك على الأقل أجزاء حول الحزبين، حيث يمكننا توحيد وجهات النظر حول بعض الأمور والاتفاق عليها. الرئيس بايدن لم يفعل أيا من هذا. لقد كان خطابًا حزبيًا للغاية. لا أعرف كيف أصف ذلك قد كان خطابًا انتخابيًا ولاذعًا جدًا".

وتحدث جونسون، عن التشويش في الغرفة خلال خطاب الرئيس، قائلا إن الناس أصبحوا "عاطفيين جدا" وقال إنه كان "رد فعل نابع من الشعور" منهم.