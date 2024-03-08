ترامب يعلن ما سيفعله خلال إلقاء بايدن خطاب حالة الاتحاد

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إنه سيرد "فورا" على ما سيقوله الرئيس جو بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أنه "سيصحح سريعا أي بيانات غير الدقيقة سيقولها بايدن، لا سيما المتعلقة بالحدود، واستخدامه لوزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والنائب العام، والمدعين العامين، كسلاح لملاحقة خصمه السياسي، وهو أمر لم يحدث من قبل في هذا البلد".

يذكر أن شبكة CNN طلبت من حملة دونالد ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن ما أعلنه الرئيس السابق.

وكان ترامب وحلفاؤه يناقشون طرقا لإعداد خطاب مضاد لما سيقوله بايدن في خطاب حالة الاتحاد، حيث يركز ترامب على مواجهة المحتملة له مع جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لخطاب بايدن، الذي أطلعت CNN على مقتطفات منه، يخطط الرئيس الأمريكي لتوجيه انتقاد لترامب مع الإشارة إلى قضية أنه كبير السن، والتي يعتبرها المنتقدون نقطة ضعف بالنسبة لبايدن، مقدما لمحة عن كيفية تعامله مع هذا الموضوع الشائك.

وسيكون بايدن البالغ من العمر 81 عاما أكبر شخص يتم انتخابه رئيسا إذا فاز بإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما سيبلغ ترامب 78 عامًا في يونيو/حزيران.