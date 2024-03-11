الأميرة كيت تعتذر عن "أي ارتباك" بعد صورة مُعدلة حذفتها وكالات الأنباء

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اعتذرت الأميرة كاثرين (كيت)، زوجة الأمير وليام ولي العهد البريطاني أمير ويلز، عن "أي ارتباك" بشأن الصورة الرسمية المعدلة التي أثارت الجدل، وحذفتها عدة وكالات أنباء عالمية بسبب مخاوف من أنه "تم التلاعب بها".

وكانت الصورة، التي صدرت يوم الأحد بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، هي أول صورة رسمية لكيت منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولكن بعد ساعات من نشر قصر كنسينغتون الصورة، أصدرت أربع وكالات تصوير كبرى "إخطارات بالحذف"، معربة عن مخاوفها من أن الصورة جرى تعديلها.

Credit: Insta/Prince & Princess of Wales

وقالت الأميرة كيت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بتجربة تحرير الصور. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".

تقوم العائلة الملكية تقليديًا بإصدار صورة عائلية في عيد الأم، لكن صورة هذا العام جاءت وسط خلفية من المؤامرات والارتباك حول غياب كيت الطويل عن أعين الجمهور.

وقال قصر كنسينغتون في لندن إن الصورة التقطها وليام أمير ويلز.

وظهرت الصورة على الصفحات الأولى للعديد من الصحف والمواقع البريطانية قبل أن يتم إدراك المخاوف بشأنها.