رأي: أخطر مكان في العالم أصبح أكثر خطورة

قبل عامين، أعلنت مجلة "الإيكونوميست" على غلافها أن تايوان - وهي جزيرة صغيرة يسكنها 24 مليون شخص - أنها "أخطر مكان على وجه الأرض".

ولا تزال الأسباب التي جعلتها تتوصل إلى هذا الاستنتاج سليمة. في الواقع، لقد أصبحوا أقوى في الآونة الأخيرة فقط.

إن خلفية التوترات بشأن تايوان هي بطبيعة الحال التنافس الجيوسياسي المتزايد بين الصين والولايات المتحدة. منذ صعود الزعيم الصيني شي جين بينغ أولا ثم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غيرت الدولتان مواقفهما بشكل جذري تجاه الآخر - من غير المؤذية، إلى الحذر، إلى العدائية.

ولعل النمو الاستثنائي والسريع الذي حققته الصين وواقع الوضع المهيمن لأميركا جعل هذا أمراً حتمياً. فالقوة الصاعدة تواجه قوة راسخة، وهو ما من شأنه أن يخلق موقفاً قد يكون، على حد تعبير المؤلف وباحث الأمن الدولي في جامعة هارفارد غراهام أليسون، "مقدراً للحرب".

لكن هل نحن متجهون للحرب؟ إن الولايات المتحدة والصين غير عاديتين، فرغم أنهما منافستان جيوسياسيتان على نحو متزايد، إلا أنهما متشابكتان بعمق على المستوى الاقتصادي.

أحد الأمثلة على ذلك: خلال الحرب الباردة، وفي ذروة التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، تبادلت الدولتان بضائع بقيمة 5 مليارات دولار مع بعضهما البعض في عام واحد. وتبلغ قيمة التجارة بين الصين والولايات المتحدة 5 مليارات دولار كل بضعة أيام. ولم ينخفض هذا العدد كثيرًا حتى مع تزايد التعريفات الجمركية والحظر والقيود المفروضة على التجارة في السنوات الأخيرة.

إضافة إلى ذلك، لا تبدو الصين دولة ثورية تسعى إلى قلب النظام الدولي وتقديم أيديولوجية للعالم بديلة لأميركا. هذا التنافس الأيديولوجي، الذي كان في قلب الحرب الباردة، غائب إلى حد كبير اليوم.

لكن الشيء الوحيد الموجود هو الردع النووي. وتمتلك كل من الصين والولايات المتحدة ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية، وهو ما ينبغي أن يكون له التأثير كما في أماكن أخرى ــ من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى باكستان والهند ــ في ردع حرب شاملة.

ومع ذلك... ومع ذلك: هناك مشكلة تايوان التي تكمن في قلب العلاقات الأميركية الصينية.

ولم تقبل الصين قط أن تكون تايوان دولة مستقلة. هذا ليس ابتكار شي جين بينغ. هذا موجود في دستور جمهورية الصين الشعبية. وقد أكد كل زعيم صيني، بدءاً بماو تسي تونغ، على هدف إعادة توحيد البلدين، ولكن في الماضي كانت الصين الشيوعية تعتقد أنها تستطيع الانتظار لأن الوقت كان في صالحها. وفي نهاية المطاف، فإن البر الرئيسي باقتصاده الضخم وعدد سكانه الذي يزيد عن مليار نسمة سيجذب الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة إلى مداره.

كان هذا هو التفكير. لكن ثبت أن هذه الفرضية غير صحيحة.

لقد تطورت تايوان إلى ديمقراطية مشاكسة ذات ثقافة سياسية يحددها نظامها السياسي الذي يتناقض بشكل صارخ مع الصين. على مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت تايوان أكثر إصرارا على عدم إعادة التوحيد مع الصين. لذا، لا بد أن شي جين بينغ ينظر إلى هذا الوضع ويشعر أن الوقت ليس في صالحه. وأنه ربما من الأفضل التصرف عاجلاً وليس آجلاً.

وبالنسبة لأميركا وحلفائها العديدين في آسيا، فإن العدوان الصيني لاستعادة تايوان سيكون غير مقبول. وكانت واشنطن على استعداد لقبول ادعاءات الصين بشأن تايوان طالما أنها لم تستخدم الإكراه لتحقيقها.

وكانت السياسة التايوانية بالنسبة لجميع الأطراف تتلخص في التسامح مع الأوهام المتعلقة بالمستقبل ما دام لا يوجد تغييرات عملية في الحاضر. يريد معظم الناس في تايوان ببساطة الحفاظ على الوضع الراهن وإبقاء الأمور تسير كما هي. وبينما أوصلت الانتخابات الأخيرة في الجزيرة إلى السلطة لولاية ثالثة حزبا يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة استقلال تايوان، تجدر الإشارة إلى أنه حصل على 40% فقط من الأصوات، بينما ذهبت الـ 60% الأخرى لمرشحين اثنين لديهما مواقف أقل استقلالية.

ماذا يعني كل هذا؟ إن هذه القضية سوف تحتاج إلى إدارتها بدلاً من حلها – وإدارتها بعناية شديدة من قبل كل من بكين وواشنطن. هذا هو المكان الوحيد على وجه الأرض حيث لا ينبغي أن يكون هناك مجال كبير للخطابات الرجولية والإجراءات الاستفزازية. وينبغي على الأطراف الثلاثة مواصلة الحوار لضمان عدم وجود تصورات خاطئة أو حسابات خاطئة.

لا شيء من هذا يبعث على الرضا من الناحية الأخلاقية. لكن المخاطر كبيرة بما يكفي لتوضيح أمر واحد: إذا أسيئت إدارة هذه التوترات، وإذا تحول هذا الصراع إلى حرب، فسوف تكون الخسارة لكل الأطراف الثلاثة؛ وفي الواقع فإن العالم كله سوف يعاني من عواقب كارثية. من الأفضل أن نؤجل التعامل مع هذه المشكلة إلى وقت لاحق قدر الإمكان، ونأمل ألا تنفجر.