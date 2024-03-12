كان ينبغي لصورة كاثرين، أميرة ويلز وهي تبتسم، ويحيط بها أطفالها الثلاثة، أن تضع حداً لانفجار التكهنات حول صحتها ومكان وجودها. وبدلًا من ذلك، أثارت الصورة جدلًا جديدًا تمامًا بالنسبة للعائلة المالكة في بريطانيا بعد أن سحبت العديد من وكالات الأنباء العالمية الصورة من التداول بعد ساعات، مشيرة إلى مخاوف من التلاعب.

وكان قصر كنسينغتون في لندن قد نشر الصورة في وقت مبكر من يوم الأحد على حسابات الزوجين الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة. وكما هي العادة المتبعة للصور الملكية الرسمية في المملكة المتحدة، فقد تم إصدارها أيضًا بشكل متزامن لوكالات الأخبار والصور لتوزيعها.

وأظهرت الصورة كيت محاطة بالأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس مسترخين ويضحكون، ربما بسبب شيء أثاره الأمير ويليام، الذي كان له الفضل في التقاط الصورة.

وفي صباح يوم الاثنين، بعد اندلاع العاصفة، أصدرت كيت اعتذارًا شخصيًا، وتحملت مسؤولية الارتباك الذي قالت إنها سببته عن غير قصد.

كتبت قبل أن تنهي تدوينتها بحرف "C" لكاثرين: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. آمل أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا للغاية."

تحتفل الأسرة بهذه المناسبة في كل عام، لكن الصورة المؤثرة كان يُنظر إليها أيضًا على أنها رسالة إلى الأمة وكان من المفترض أن تخفف من القلق العام المتزايد بعد الجراحة التي أجرتها كيت في يناير بسبب مشكلة غير سرطانية في البطن.

على الرغم من أن القصر قال إن الأمر سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تتعافى الأميرة، إلا أن انقطاعها المؤقت عن الإلتزامات وعدم الوضوح بشأن حالتها الطبية خلق فراغًا ملأته على وسائل التواصل الاجتماعي نظريات المؤامرة التي تراوحت بين انعدام الحساسية والغرابة.

وكانت صورة عيد الأم لهذا العام أيضًا أول رؤية مناسبة للأميرة منذ يوم عيد الميلاد. ظهرت صورة مشوشة من مصورين لكيت في الأسبوع الماضي وهي تجلس في المقعد الأمامي لسيارة تقودها والدتها. وكانت شبكة CNN من بين العديد من وسائل الإعلام التي اتخذت القرار المستقل بعدم نشر تلك الصورة غير المصرح بها. عادةً ما تتجنب العديد من المؤسسات الإخبارية ذات السمعة الطيبة استخدام صور المصورين دون سبب تحريري قوي أو حجة تتعلق بالمصلحة العامة.

ظهرت الأسئلة حول صورة عيد الأم لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي. نظرًا لشعبية الأميرة، فقد تم فحص كل إنش منها بدقة، وسرعان ما شكك المراقبون الملكيون ذوو النظرات الثاقبة في غياب خاتم زفافها أو خطوبتها والمساحات الخضراء المورقة في الخلفية على الرغم من درجات الحرارة حاليًا في شهر مارس.

تصاعد الجدال عندما تراجعت وكالة أسوشيتد برس عنها واقترحت أن "المصدر تلاعب بالصورة". وسرعان ما تبعتها وكالات أنباء دولية أخرى بتوجيهات مماثلة.

حددت مراجعة CNN الأولية للصورة مكانين على الأقل يبدو أنهما يظهران بعض الأدلة على التلاعب المحتمل، بما في ذلك أكمام الأميرة شارلوت، وسحاب على الجانب الأيسر من سترة أميرة ويلز.

واصلت CNN استخدام الصورة الأصلية، مع تعليق مناسب، في سياق الجدل الدائر حول التلاعب المزعوم بها.

ونشرت الصحف البريطانية صورة العائلة بشكل بارز يوم الاثنين، وسلط البعض الضوء على سحب الصورة والأسئلة المتزايدة التي تواجه القصر.

ليس من غير المألوف أن يتم التقاط الصور شخصيًا من قبل أفراد العائلة المالكة. من المعروف أن كيت مصورة فوتوغرافية متحمسة وقد التقطت العديد من اللحظات العائلية والمعالم البارزة لأطفالها التي تم إصدارها على مر السنين. لقد قاموا أيضًا بإحضار مصورين لالتقاط صور رسمية في بعض الأحيان.

ويدرك مساعدو القصر جيدًا الحديث الاجتماعي الجامح حول الأميرة، وقد اتخذوا في الأسابيع الأخيرة خطوات نادرة لقمع الشائعات. لكنهم كانوا يحاولون أيضًا حماية الخصوصية الطبية لها.

لقد لاقت صور الهواة الخاصة بالعائلة في الماضي استحسانًا كبيرًا عند نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن في هذه المناسبة، تم إرسال هذه الصورة أيضًا للمؤسسات الإعلامية ولم يكن القصر شفافًا بشأن حقيقة تعديلها.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى الإضرار بالثقة بين القصر والمؤسسات الإعلامية، ومن المرجح أن يقوم الكثير منها، مثل شبكة CNN، بتقييم جميع البيانات الملكية. لقد قوضت عاصفة التعديل العلاقة القائمة، وعندما يتصاعد الاهتمام العام بشأن أي تستر محتمل، كما حدث مؤخرًا، فإن العديد من وسائل الإعلام ستأخذ الآن هذه التكهنات على محمل الجد.

في حين أن اعتذار الأميرة وادعاءها بارتكاب خطأ صريح يجب أن يقطع شوطًا طويلاً في وقف المزيد من المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الآخرين سيجدون صعوبة في قبول الصورة المعدلة والتفسير اللاحق.