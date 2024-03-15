تشويش على طائرة وزير دفاع بريطانيا قرب مدينة كالينينغراد الروسية

(CNN)-- قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني لشبكة CNN، إن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية (RAF) تقل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس والوفد المرافق له من بولندا، الأربعاء، تعرضت مؤقتًا لـ"تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي" (GPS) بالقرب من مدينة كالينينغراد الروسية.

وأوضح المتحدث: "أثناء عودتها من بولندا، الأربعاء، واجهت الطائرة التي تقل وزير الدفاع والوفد المرافق له بشكل مؤقت تشويشا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من كالينينغراد".

وأكد المتحدث أن "الحادث لم يهدد سلامة الطائرة في أي وقت".

وأضاف المتحدث أنه ليس من غير المعتاد أن تتعرض طائرة لهذا النوع من التشويش بالقرب من منطقة كالينينغراد.

وكالينينغراد هي منطقة روسية تقع بين بولندا وليتوانيا.

وكان شابس يسافر في رحلة ليوم واحد إلى بولندا، ثم عاد إلى بريطانيا.