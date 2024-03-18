بالنسبة لزعماء الغرب، فإن الفوز الساحق الحتمي الذي حققه فلاديمير بوتين في انتخابات بدون معارضة حقيقية هو بمثابة تذكير بسيطرته المشددة على الساحة السياسية في روسيا مع استمرار حربه ضد أوكرانيا.

ولكن الزعيم الصيني شي جين بينغ، وغيره من الزعماء المستفيدين من رفض بوتين للنظام العالمي الذي يقوده الغرب، سوف يحتفلون بانتصاره.

لقد أشارت النتائج الجزئية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الروسية حتى وقت مبكر من صباح الاثنين إلى فوز كبير متوقع لزعيم الكرملين في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام، بظل أن النتيجة النهائية محسومة.

وقد راهن شي كثيرًا على علاقته مع بوتين منذ بداية حرب الكرملين قبل أكثر من عامين، ورفض التراجع عن شراكة "بلا حدود" أعلنها مع الزعيم الروسي قبل أسابيع من الغزو، مع تعزيز التجارة والأمن والاستقرار، والعلاقات الدبلوماسية.

وقد دفعت الصين ثمن ذلك. وبينما تدعي الحياد، فإن رفضها إدانة الغزو بينما اتحدت الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض عقوبات على روسيا، أثار الشكوك الأوروبية حول دوافعها. كما لفت الانتباه إلى مخططات بكين بشأن الديمقراطية في تايوان المتمتعة بحكم ذاتي. يعكس التقرير السنوي لحلف شمال الأطلسي الذي صدر الخميس الموقف المتشدد للحلف تجاه الصين، حيث قال رئيسه ينس ستولتنبرغ إن بكين "لا تشاركنا قيمنا" و"تتحدى مصالحنا"، في حين أشار إلى تحالفها المتزايد مع موسكو.

لكن موقف الصين مكن شي من الاستمرار في التركيز على أهداف أعمق: فهو يرى بوتين شريكًا حاسمًا في مواجهة التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة وفي إعادة تشكيل عالم يعتقد أنه يخضع لهيمنة القواعد والقيم التي وضعتها واشنطن وحلفاؤها بشكل غير عادل. كما أن العلاقة المستقرة مع موسكو تسمح لبكين بالتركيز على مجالات أخرى مثيرة للقلق مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وقال ستيف تسانغ، من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن (SOAS)، قبل نتائج الانتخابات الروسية: "شي يرى بوتين شريكاً استراتيجياً حقيقياً"، مضيفاً أن أي شيء أقل من فوز ساحق لبوتين سيكون "مخيباً للآمال" لبكين.

ولن يكون شي، الذي سيطر على بلاده بحكم مركزي كما لم يفعل أي زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، وحيدًا بين الزعماء الذين يشيدون بقبضة بوتين المتجددة على السلطة.

والتقى كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، مع بوتين مؤخراً في أقصى شرق روسيا خلال رحلة خارجية نادرة تقول واشنطن إنها ركزت على شراء موسكو ذخائر من بيونغ يانغ.

بالنسبة لكيم، يمثل تشديد الروابط فرصة كبيرة لتعزيز اقتصاده المتعثر مع استمراره في تطوير الأسلحة في مواجهة التنسيق المتزايد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

الحكومة التي تعاني من العقوبات في إيران، التي كانت تعمل على توسيع تعاونها مع روسيا وتزويدها بالطائرات بدون طيار والذخيرة، تستفيد أيضًا من استمرار عهد بوتين.

وحتى الهند، على الرغم من تشديد علاقاتها مع الولايات المتحدة والدعوة إلى السلام في أوكرانيا، فقد استفادت من التبادلات المستمرة مع روسيا، وخاصة من خلال شرائها للنفط بأسعار مخفضة.

كما سعت حكومات أخرى في جميع أنحاء الجنوب العالمي إلى تعزيز الشراكات مع روسيا، حتى في الوقت الذي تدعم فيه السلام في أوكرانيا وقد عانت من الآثار الاقتصادية غير المباشرة للحرب.

النظام العالمي البديل

ورغم عدم وجود المنافسة في الانتخابات الروسية، فإن قدرة بوتين على الحفاظ على قبضته الحديدية على السلطة والوصول إلى هذه النقطة من دون هزيمة في أوكرانيا لم تكن رهاناً أكيداً.

لقد نجا الرئيس الروسي من سوء تقدير واضح بأن ما لا تزال حكومته تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا ستحقق نجاحًا سريعًا. لقد واجه تحدياً من أمير الحرب الراحل يفغيني بريغوجين الذي أطلق تمرداً قصيراً ولكنه فاشل، والعقوبات الغربية التي قطعت الاقتصاد الروسي عن جزء كبير من السوق العالمية.

رداً على ذلك، قام بتكثيف القمع وقمع المعارضة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الناقد المحلي الأبرز والأكثر تأثيرًا في الكرملين، أليكسي نافالني، الذي مات في أحد سجون القطب الشمالي الشهر الماضي.

والآن، وبينما يستعد للاستمرار لمدة ست سنوات أخرى على الأقل، يرأس بوتين اقتصاداً نجا من العقوبات وساحة معركة لم يشهد فيها بعد اختراقاً حاسماً لخصمه. ومن ناحية أخرى، هناك علامات ناشئة على التعب، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إلى تقويض الدعم الأميركي لأوكرانيا.

لا يزال من الممكن أن يتغير الكثير في الحرب، ولكن بالنسبة للدول التي ظلت قريبة من بوتين أو تجنبت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزله، فإن فوزه يضمن استقرار علاقاتها مع روسيا.

من المقرر أن تستضيف روسيا القمة السنوية لمجموعة "بريكس" التي تضم الاقتصادات النامية الكبرى كرئيس لها هذا العام. والمجموعة، التي تتكون منذ عام 2011 من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضاعف حجمها تقريبا في بداية هذا العام لتشمل أيضا إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر.

ويُنظَر إلى مجموعة "بريكس" باعتبارها استجابة البلدان النامية لمجموعة السبع، ومن المرجح أن تؤكد قمتها المقرر انعقادها في أكتوبر في كازان الروسية على الفارق الصارخ بين حساسيات المجموعتين. في عام 2014، طردت دول مجموعة السبع روسيا مما كان يعرف آنذاك بمجموعة الثماني بعد غزوها لشبه جزيرة القرم عام 2014.

هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل النظرة إلى بوتين مختلفة في بعض أجزاء العالم عنها في الغرب: صعود القوى المتوسطة المستاءة من هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون الدولية، الرغبة في نظام عالمي لا ينظر بازدراء إلى المستبدين أو الدول القمعية، أو التطبيق العملي الاقتصادي البحت للاقتصادات التي تسعى إلى التنمية.

قد كان الدعم الأمريكي لإسرائيل، خاصة وسط الدمار المستمر في غزة، نقطة عزل رئيسية للعديد من هذه الدول، كما أن انتقادات الصين البارزة لكيفية معاملة الفلسطينيين ترددت في معظم أنحاء الجنوب العالمي.

ومن جانبه، صور بوتين مجموعة "بريكس" كجزء من حركة متنامية تتفوق على النظام القائم، بما فيها من حيث الثقل الاقتصادي.

وقال خلال خطاب الدولة من الاتحاد الذي ألقاه أواخر الشهر الماضي: "ليس هناك مفر من هذا الواقع الموضوعي، وسيظل كذلك بغض النظر عما يحدث بعد ذلك، حتى بما في ذلك أوكرانيا."

ثم أكد على وجهة نظر من المرجح أن يرغب كل من الأصدقاء والأعداء في أخذها بعين الاعتبار مع دخوله فترة ولايته الجديدة: "لا يمكن إنشاء نظام دولي دائم بدون روسيا قوية وذات سيادة."

بكين اليقظة

لا يعني ذلك أن الدول المرتبطة بموسكو لا تراقب الصراع في أوكرانيا بعناية. وربما ينطبق هذا بشكل خاص على الصين، الشريك الاستراتيجي الأقوى لروسيا.

نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية نتائج الانتخابات الاثنين، حيث سلطت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" الضوء على وعد بوتين بمواصلة تعزيز "التنمية الوطنية"، في حين أشاد عنوان آخر لوسائل الإعلام الرسمية بـ "العملية السياسية التي تتقدم بشكل مطرد" في روسيا.

كما سلطت التغطية الضوء على تعليقات بوتين في مؤتمر صحفي مساء الأحد، حيث أشار إلى "تطابق مصالح الدولة" بين الصين وروسيا وادعى أن هذا كان "عامل استقرار" في العلاقات الدولية.

لقد جنت بكين فوائد كبيرة من الحرب، وهي مستعدة لمواصلة القيام بذلك طالما أنها لا تتجه نحو هزيمة روسيا.

واستحوذ المشترون الصينيون على مستويات قياسية من النفط الخام من موسكو في العام 2023، في حين توسعت صادرات بعض السلع مثل السيارات والإلكترونيات المنزلية إلى روسيا منذ الغزو، مما أدى إلى انتعاش التجارة إلى مستوى قياسي وتعزيز المعاملات الصينية المقومة باليوان.

لقد استخدم شي الحرب في أوكرانيا كمنصة لعرض نظامه البديل للأمن العالمي، وإن كان غامضا، في حين يشكل التركيز المخفف من جانب الحكومة الأميركية خبرًا طيبًا للصين.

ومع ذلك، تقول بكين إنها تعمل "بلا كلل" لإنهاء الصراع في إطار سعيها لرسم صورة لها كصانعة للسلام. وأرسلت مبعوثها الخاص لأوراسيا لي هوي في جولتين إلى روسيا وأوكرانيا وأجزاء أخرى من أوروبا للترويج للتوصل إلى نهاية للصراع عن طريق التفاوض، وانتهت الجولة الثانية الأسبوع الماضي.

يقول مفكرو السياسة الخارجية الصينية، مثل وانغ ييوي من جامعة رنمين، إن بكين تشعر بالقلق إزاء التصعيد النووي -وهو التهديد الذي أثاره بوتين مرة أخرى مؤخرًا- واحتمال مشاركة المزيد من الدول الأوروبية بشكل مباشر في الحرب. وقال لشبكة CNN: "كيفية تجنب تصعيد الصراع... هذا هو مصدر قلق لي هوي الخاص هذه المرة."

لكن لي، السفير السابق لدى روسيا، وغيره من المسؤولين الصينيين يُنظر إليهم في معظم أنحاء أوروبا على أنهم يقدمون خطة قد تعود نتائجها بالنفع على بوتين. وهذا يتماشى مع وجهات النظر الأوروبية بشأن موقف بكين منذ الأيام الأولى للحرب، عندما أصرت على ضرورة حل "المخاوف الأمنية المشروعة" لجميع الأطراف.

مع تزايد الضغوط من مختلف أنحاء العالم لإنهاء الصراع في الوقت الحالي، من المرجح أن تؤدي نتائج الانتخابات الروسية التي جرت نهاية هذا الأسبوع إلى تعزيز وجهة نظر في بكين -وبعض العواصم غير الغربية الأخرى- القائلة إنهم كانوا على حق في دعم بوتين.