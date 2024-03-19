نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تأمين فترة ولاية خامسة في منصبه من خلال استفتاء وطني مشكوك فيه. لكن الانتخابات الرئاسية الروسية التي استمرت ثلاثة أيام لم تكن تتعلق قط بإجراءات ديمقراطية. وبالنسبة للكرملين فإن الفوز الساحق في الجولة الأولى من شأنه أن يمنح الرئيس الحالي طابعاً جديداً من الشرعية ويبعث برسالة واضحة مفادها أن حرب بوتين على أوكرانيا تحظى بالدعم الكامل من شعبه.

وفي خطاب موجه إلى الشعب الروسي عشية الانتخابات، حث بوتين الناخبين على الإدلاء بأصواتهم كإظهار للوحدة الوطنية.

وقال: "أنا مقتنع بأنكم تفهمون الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا الآن، والتحديات الصعبة التي نواجهها في جميع المجالات تقريبًا.. ومن أجل الاستمرار في الاستجابة لها بكرامة والتغلب على الصعوبات بنجاح، ما زلنا بحاجة إلى أن نكون متحدين وواثقين بالنفس."

وأضاف بوتين أن شعب روسيا "عائلة واحدة كبيرة!"

هذه هي الرسالة التي كررها بوتين بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وفي ظهوره مع حشد من نشطاء الحملة الشبابية الذين كانوا يرتدون قمصانًا عليها شعار "انتصار بوتين لروسيا"، قال الرئيس الروسي إن الروس "جميعهم فريق واحد، جميع المواطنين الروس الذين جاءوا إلى صناديق الاقتراع للتصويت".

ولكن بوتين ألمح أيضاً بشكل غامض إلى "الكثير من المهام التي تنتظرنا" بعد إعادة انتخابه.

وفي الفترة التي سبقت التصويت، كان بوتين خجولاً بشأن ماهية هذه المهام على وجه التحديد إذا حصل على فترة رئاسية خامسة.

وفي مقابلة هادئة عموماً مع ديمتري كيسليوف، مقدم برامج ودعاية تلفزيوني روسي، تجنب بوتين التكهنات حول ما إذا كان من المتوقع، على سبيل المثال، إجراء تغيير حكومي بعد الانتخابات.

وردا على سؤال عما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين قد تبقى بعد الانتخابات، اكتفى بوتين بالقول: "نحن بحاجة إلى الحديث عن هذا بعد الانتخابات، بعد فرز الأصوات. يبدو لي أن هذا ببساطة غير صحيح الآن. لكن على العموم، الحكومة تعمل… بشكل مرضٍ تماماً".

لكن السؤال الأكبر يلوح في الأفق الآن بالنسبة لروسيا: ما الذي قد يأتي بعد ذلك حقاً؟

هل سيكون هناك إعادة ترتيب للكراسي على متن سفينة الكرملين الحكومية؟ وما هي المهام الفعلية التي تنتظر بوتين بعد إعادة انتخابه؟

بين مراقبي روسيا، تركزت بعض التكهنات على عدد قليل من القضايا ذات الأهمية الكبيرة. فبادئ ذي بدء، إذا كانت الانتخابات الرئاسية في واقع الأمر بمثابة استفتاء على الحرب في روسيا، فهل تمنح الانتخابات بوتين الحرية في الاستمرار في أوكرانيا على النحو الذي يراه مناسبا؟

وعلى هذا الأساس، يبدو أن بوتين لديه مجال للمناورة. ويُظهر الرئيس الروسي الثقة بشأن التطورات في ساحة المعركة، خاصة بعد سقوط مدينتي باخموت وأفديفكا شرقي أوكرانيا. ومع تردد الغرب بشأن استمرار المساعدات لأوكرانيا ــ وخاصة في الكونغرس الأمريكي، حيث تظل حزمة المساعدات الحاسمة لكييف معطلة ــ فإن نتيجة الانتخابات تمنحه المزيد من الذخيرة الخطابية.

وفي المقابلة التي أجراها مع كيسليوف قبل الانتخابات، أشار بوتين إلى هذه النقطة بالذات.

وقال: "إن التفاوض الآن لمجرد نفاد الذخيرة هو أمر مثير للسخرية إلى حد ما من جانبنا"، مبدياً الثقة في أن أوكرانيا أصبحت في موقف دفاعي.

لكن التقدم الروسي المتزايد في شرق أوكرانيا جاء بتكلفة بشرية مروعة. وتستمر التكهنات بأن بوتين وجنرالاته ربما يحتاجون إلى إطلاق جولة جديدة من التعبئة في مرحلة ما بعد الانتخابات.

في أعقاب النكسات الروسية الأولية في محاولتها تطويق أوكرانيا من ثلاث جهات والاستيلاء على كييف، أعلن بوتين التعبئة الجزئية في سبتمبر/أيلول 2022. لكن روسيا تظل منخرطة في حرب استنزاف على جبهة يبلغ طولها 1000 كيلومتر. ويعتقد بعض المراقبين أن بوتين سيضطر إلى الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لاتخاذ الخطوة التي قد لا تحظى بشعبية وهي استدعاء كبير آخر للخدمة.

وبصرف النظر عن كيفية تعامل بوتين مع هذه المشكلة في بلاده، فهناك بند آخر محتمل على جدول الأعمال. من الممكن أن تستمر حملة القمع ضد المعارضة الداخلية في روسيا ــ ما تبقى منها ــ بلا هوادة.

وفي تصريحات عقب إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء روسيا، اتخذ بوتين خطوة غير عادية: فقد ذكر اسم زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني.

وقد اعتاد بوتين منذ فترة طويلة على عدم ذكر نافالني، الذي توفي الشهر الماضي في سجن روسي شمال الدائرة القطبية الشمالية. لكن ردا على سؤال حول وفاة نافالني وإقصاء أصوات المعارضة خلال الحملة الانتخابية، كسر بوتين البروتوكول ووصف وفاة نافالني بـ"الحدث المحزن"، لكنه رفض سؤالا حول نزاهة الانتخابات بتغيير الموضوع، مستخدما تكتيكه المفضل.

وقال بوتين: “بالنسبة للسيد نافالني، نعم لقد توفي – إنه حدث حزين دائمًا”. وكانت هناك حالات أخرى توفي فيها أشخاص في السجون. لم يحدث هذا في الولايات المتحدة؟ لقد حدث ذلك، وليس مرة واحدة."

قد يشير ذلك إلى أن بوتين يعتقد أنه في مكان آمن. ولكن أسلوب الرد على اتهام أو سؤال صعب من خلال توجيه اتهام مضاد أو إثارة قضية مختلفة ليس بالضرورة علامة على الثقة.

إن التنبؤ بمسار عمل بوتين في مرحلة ما بعد الانتخابات أمر بالغ الصعوبة. لقد نجح الزعيم الروسي في حماية اقتصاده من العقوبات على المدى القصير؛ فمصانع ذخيرته تتفوق في إنتاجها على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وتم تطهير المشهد السياسي من كل المنافسة.

لكن الحرب دائما لا يمكن التنبؤ بها. وأياً كانت الجهود التي يبذلها بوتين لتدوير الأمور لصالحه، فإن مشاكل روسيا الأطول أمداً ــ الانحدار الديموغرافي، وتكلفة الحرب والعقوبات، والهشاشة المتأصلة في حكم الرجل الواحد ــ من غير المرجح أن تختفي قبل أن يترشح بوتين لولاية سادسة.