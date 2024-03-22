كيت ميدلتون أميرة ويلز تعلن إصابتها بالسرطان

(CNN)-- كشفت أميرة ويلز البريطانية كيت ميدلتون، الجمعة، عن إصابتها بالسرطان، وقالت إنها في "المراحل الأولى" من العلاج.

وجاء هذا الإعلان بعد شهرين من اعتزالها الحياة العامة مؤقتًا بعد ما قال قصر كنسينغتون في لندن في ذلك الوقت إنها خضعت لعملية جراحية لحالة غير سرطانية في البطن.

وقالت كيت ميدلتون (42 عاما) المتزوجة من وريث العرش البريطاني الأمير وليام، في مقطع فيديو: "في يناير/كانون الثاني، خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في لندن، وكان يعتقد وقتها أن حالتي غير سرطانية".

وأضافت: "كانت الجراحة ناجحة. ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".

وتابعت: "لقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر من أجل عائلتنا الصغيرة"، وأثنت على الأمير ويليام لوجوده إلى جانبها، ووصفته بأنه "مصدر كبير للراحة والطمأنينة"، وكذلك الدعم الذي تلقته من الجمهور.

وقالت: "نأمل أن تتفهموا أننا كعائلة نحتاج الآن إلى بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي".

وقالت الأميرة: "لقد كان عملي دائمًا يمنحني شعورًا عميقًا بالسعادة وأتطلع إلى العودة عندما أكون قادرةً على ذلك، لكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل".

وأنهت رسالتها بالقول: "لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل، أنت لست وحدك".

