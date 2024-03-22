تفاصيل حادث إطلاق النار داخل قاعة للحفلات الموسيقية بمنطقة موسكو

(CNN)-- أطلق مسلحون النار، الجمعة، داخل قاعة للحفلات الموسيقية في منطقة موسكو، بحسب وكالتي الأنباء الرسميتين الروسيتين "تاس" و"ريا نوفوستي".

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، وفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي، حسبما ذكرت "تاس"، فيما قالت قناة روسيا 24 إن سقف مبنى مجلس مدينة كروكوس في منطقة موسكو، انهار جزئيا.

وذكرت "ريا نوفوستي" عن مراسلها في مكان الحادث أن "أشخاصا يرتدون ملابس مموهة اقتحموا الطابق الأرضي من القاعة وفتحوا النار".

وأضافت أن الرجال "ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران" في قاعة الحفلات الموسيقية.

وشوهد عمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد من المبنى المحترق، الذي بدا مشتعلا بالنيران، بحسب لقطات فيديو من مكان الحادث.

وذكرت "تاس" أن رجال الإطفاء أجلوا نحو 100 شخص من المبنى، ولا يزال رجال الإنقاذ يعملون على إخراج الأشخاص من الأسطح، وفقا لوزارة الطوارئ.

وقالت وزارة الصحة في منطقة موسكو لوكالة "ريا نوفوستي"، إنه تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية.

ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الحادث بأنه "مأساة مروعة"، وقال سوبيانين، في بيان: "لقد أصدرت أوامري بتقديم كل المساعدة اللازمة لكل من عانى خلال الحادث".