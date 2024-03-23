"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية بروسيا

(CNN)-- أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في روسيا.

ولم يقدم "داعش" أي دليل يدعم هذا الادعاء، في البيان المقتضب الذي نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم عبر تلغرام.

وأطلق مسلحون النار، في وقت سابق من الجمعة، داخل قاعة للحفلات الموسيقية، بحسب وكالتي الأنباء الرسميتين الروسيتين "تاس" و"ريا نوفوستي".

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، وفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي، حسبما ذكرت "تاس"، فيما قالت قناة روسيا 24 إن سقف مبنى مجلس مدينة كروكوس انهار جزئيا.

وذكرت "ريا نوفوستي" عن مراسلها في مكان الحادث أن "أشخاصا يرتدون ملابس مموهة اقتحموا الطابق الأرضي من القاعة وفتحوا النار".

وأضافت أن الرجال "ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران" في قاعة الحفلات الموسيقية.

ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الحادث بأنه "مأساة مروعة"، وقال سوبيانين، في بيان: "لقد أصدرت أوامري بتقديم كل المساعدة اللازمة لكل من عانى خلال الحادث".