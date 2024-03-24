فك لغز جثة فتاة مغتصبة عثر عليها العام 1980 بقطعة "علكة" مُهملة

(CNN)-- قال ممثلو الادعاء الأمريكي إن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من العلكة المهملة أدى إلى اعتقال وإدانة مشتبه به في قضية قتل عام 1980 في ولاية أوريغون.

وأُدين روبرت بليمبتون، 60 عامًا، الأسبوع الماضي بتهمة القتل من الدرجة الأولى وأربع تهم بالقتل من الدرجة الثانية في قضية مقتل طالبة كلية ماونت هود المجتمعية، باربرا تاكر، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المدعي العام لمقاطعة مولتنوماه.

واستخدمت مسحات مأخوذة أثناء تشريح جثة تاكر لإنشاء ملف تعريف الحمض النووي للمشتبه به، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن المدعي العام وبعد فترة انقطاع في التحقيق طلبت الشرطة من شركة Parabon NanoLabs لتكنولوجيا الحمض النووي ومقرها فرجينيا إلقاء نظرة على الملف الشخصي ومحاولة تحديد التطابقات المحتملة.

وساعد اختبار التنبؤ بالسمات الجسدية لشخص ما بناءً على الحمض النووي، علماء الأنساب الوراثية على تضييق نطاق المشتبه بهم المحتملين - وهو ما قال كبير علماء الأنساب الوراثية في ​​بارابون، سي سي مور، إنه "انتهى به الأمر إلى أن يكون مفتاحًا في هذه الحالة".

وجاء في البيان أن تاكر البالغة من العمر 19 عامًا "تم اختطافها والاعتداء عليها جنسيًا وضربها حتى الموت" في 15 يناير 1980. في حين تم إسقاط تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد بليمبتون، وفقًا لوثيقة نشرها مكتب المدعي العام.

ودفع بليمبتون بأنه غير مذنب، ويقول محاموه إنهم يعتزمون استئناف الحكم. وقال المحاميان ستيفن هوز وجاكوب هوز في بيان لشبكة CNN: "سنستأنف، ونحن واثقون من أنه سيتم إلغاء إدانته”.