خريطة موقع هجوم موسكو وبعده عن قلب العاصمة.. إليكم ما نعلمه للآن

– (CNN)شهدت روسيا أسوأ هجوم إرهابي منذ عقود، بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون مجمعًا شهيرًا للحفلات الموسيقية على مشارف العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا. وتم اعتقال ما يقرب من عشرة أشخاص على خلفية المذبحة.

فتح مهاجمون مسلحون ببنادق وعبوات حارقة النار بشكل عشوائي في مجمع كروكوس سيتي، الذي يضم قاعة موسيقى شعبية ومركز تسوق، مساء الجمعة.

كانت الحشود لا تزال تتوافد، ولكن القاعة كانت مكتظة بالفعل بالناس قبل حفل موسيقي لفرقة Picnic. وبحسب ما ورد تم بيع حوالي 6,500 تذكرة للعرض. وصور شهود عيان مذعورون بالفيديو اللحظة التي بدأ فيها مسلحون، يرتدون ملابس مموهة ويحملون أسلحة آلية، إطلاق النار بشكل عشوائي. وأظهرت اللقطات رواد الحفل وهم يصرخون ويختبئون خلف المقاعد المبطنة بينما تجمع آخرون معًا بينما ترددت أصداء الطلقات في القاعة الفسيحة.

وأثناء الفوضى، اضطرت مجموعة كانت تحتمي بجوار جدار كبير من النوافذ خارج مكان الحفل إلى كسرها هربًا من إطلاق النار، حسبما أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN.

وقال شاهد نجا من الهجوم، لم يذكر اسمه، إن المسلحين دخلوا قاعة الحفلات الموسيقية و"بدأوا في إطلاق النار على الجميع".

حوالي 133 شخصًا على الأقل قتلوا في المجمع الضخم، وفقًا لآخر تحديث صادر عن لجنة التحقيق الروسية، السبت، وتقول السلطات إن هذا العدد من المرجح أن يستمر في الارتفاع بينما يعمل المستجيبون للطوارئ في مكان الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 100 آخرين في الحادث، العديد منهم في حالة خطيرة، بما في ذلك طفلان.

قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، السبت، إن ضحايا الهجوم الإرهابي سيحصلون على تعويضات مالية من حكومات المنطقة والمدن وسيحصل أقارب كل من يموت على ثلاثة ملايين روبل (32,500 دولار)، في حين سيحصل المصابون والموجودون في المستشفى على مليون روبل (10,840 دولارًا).

وأضاف فوروبيوف أن "الأطفال المسجلون في منطقة موسكو الذين توفي والدهم أو والدتهم في المأساة سيحصلون أيضًا على مدفوعات شهرية.. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتعويض الجميع عن تكاليف الدفن وحل جميع المسائل القانونية".

من كان وراء الهجوم؟

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان مقتضب نشرته وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش على تلغرام، الجمعة.

وفي اليوم التالي، نشرت الجماعة الإرهابية صورة عبر أعماق تزعم أنها تظهر الرجال الأربعة الذين هاجموا المجمع. لم يتم التعرف على أي من الرجال في الصورة. وكانوا جميعًا يرتدون أقنعة، وبقية وجوههم غير واضحة.

ووصف داعش الهجوم بأنه "الأشرس منذ سنوات"، وفقا لترجمة الرسالة التي نشرتها مجموعة "سايت" الاستخباراتية، التي تراقب دعاية الجماعات الإرهابية.

كما قدمت أعماق تفاصيل الهجوم، قائلة إن ثلاثة مقاتلين هاجموا الحشد المتجمع في المكان بالبنادق والسكاكين بينما ألقى الرابع عبوات حارقة. وأضافت أن الهجوم سبقته عملية مراقبة مكثفة للمكان.

وأضافت أن “الهجوم يأتي ضمن السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين تنظيم الدولة الإسلامية والدول التي تحارب الإسلام”، بحسب ترجمة موقع SITE.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه موقع الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.