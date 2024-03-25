(CNN)-- وافق مجلس الامن الدولي، الاثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لاطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن و"الحاجة الملحة لتوسيع تدفق" المساعدات إلى غزة.

صوّتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وكانت روسيا قد اقترحت تعديلاً لم يتم تمريره بسبب قلة الأصوات.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن استبدال كلمة "دائم" في الفقرة الأولى من المنطوق بصيغة أضعف، أمر "غير مقبول".

وقال: "لقد تلقينا جميعًا تعليمات للتصويت على النص الذي يحتوي على كلمة "دائم"، وأي شيء آخر يمكن اعتباره بمثابة إذن لإسرائيل بمواصلة هجماتها".

واقترح الوفد الروسي تعديلا شفهيًا لإعادة كلمة "دائم" إلى المسودة، إلا أنه لم يتمكن من تمريره، وفقا لتحديثات حية من الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن قرار مجلس الأمن يجب تنفيذه.

وقال: "لقد وافق مجلس الأمن للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يجب تنفيذ هذا القرار. الفشل لن يغتفر".