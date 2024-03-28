(CNN) -- قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الأربعاء إن الحكومة قاضت طالبة فرنسية في مدرسة ثانوية لاتهامها "الزائف" لمديرها السابق بالاعتداء عليها عبر إجبارها على خلع الحجاب في حرم المدرسة، حسبما ذكر في مقابلة مع إذاعة "TF1" الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن حكومته " سنقف دائمًا مع هؤلاء المسؤولين، أولئك الذين هم على خط المواجهة مع هذه الانتهاكات للعلمانية، ومحاولات اختراق الإسلاميين مؤسساتنا التعليمية".

وكان المعلم قد طلب من الشابة خلع الحجاب أثناء وجودها في مقر مدرسة "موريس رافيل" الثانوية في الحي العشرين في باريس، بما يتماشى مع القانون الفرنسي الذي يحظر الرموز الدينية في مؤسسات الدولة.

وادعى أتال إن الطالبة رفضت خلع الحجاب و"سعت لتخويف" مدير المدرسة عن طريق اتهامه بالاعتداء عليها جسديًا أثناء إزالة الحجاب عن رأسها.

ووفقاً لقناة BFMTV المتعاونة مع CNN، اتهمت الطالبة معلمها بسحبها من كتفها.

وحسبما ذكرت BFMTV، وقعت الحادث في 28 فبراير/شباط، وكانت الطالبة التي يزيد عمرها عن 18 عاماً، جزءا منها.

وقال أتال إن اتهاماتها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تهديدات بالقتل "غير مقبولة" ضد مدير المدرسة.

وقالت وزارة التعليم في بيان الثلاثاء إنه تم اعتقال شخصين يعتقد أنهما مسؤولان عن التهديدات بالقتل.

وذكر أتال أنه كان من المقرر أن يتقاعد مدير المدرسة في يونيو/حزيران، وبناء على نصيحة أمنية، تقاعد مبكرا بعد الحادث، مضيفا أن الطالبة تركت المدرسة أيضا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن ممثلي الادعاء في باريس وجدوا أن شكوى الشابة غير مبررة ولم يرفعوا دعوى قضائية، بعد ذلك قررت الحكومة مقاضاة الفتاة بسبب توجيه "تهم زائفة" للمدير.

وأضاف أتال: "لا يجب أن نغفل أي شيء، ولن أغفل عن أي شيء بشأن هذا السؤال".