الشرطة الهولندية تعلن تحرير جميع الرهائن في بلدة إيدي واعتقال شخص

(CNN)-- انتهت عملية احتجاز الرهائن في بلدة إيدي بهولندا، السبت، حيث غردت شرطة مقاطعة غيلديرلاند بأنه تم إطلاق سراح الرهينة الأخيرة، وأعلنت أنه تم اعتقال شخص واحد.

وفي وقت سابق، تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين كرهائن في مدينة إيدي الهولندية.

وكانت الشرطة تفترض أن هناك أحد محتجزي الرهائن في مقهى في مدينة إيدي الواقعة في وسط هولندا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة العامة NOS.

وفي الوقت نفسه، كان عمدة إيدي، رينيه فيرهولست، حذر الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وطالبهم بالابتعاد عن وسط المدينة.

وأعلنت شرطة مقاطعة غيلديرلاند الهولندية أنه تم اعتقال شخص واحد.