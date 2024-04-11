إسرائيل وإندونيسيا "تجريان محادثات تطبيع" وسط حرب غزة.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر مصدران إسرائيليان مطلعان، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن إسرائيل أجرت محادثات مع إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك وسط الحرب الجارية في قطاع غزة.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الإندونيسية للتعليق، دون رد بعد.

ويعد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل شرطا مسبقا لدخول إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تسعى جاكرتا للانضمام إليها.

ويجب على المنضمين الجدد إلى نادي العديد من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع جميع الأعضاء الحاليين، ويمكن للأعضاء الحاليين الاعتراض على الطلبات المقدمة من البلدان التي ترغب في الانضمام. وإسرائيل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نشرت لأول مرة عن المحادثات بين إسرائيل وإندونيسيا. ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الشهر الماضي عن آري دويبايانا، أحد كبار مساعدي الرئيس جوكو ويدودو، نفيه لتقرير صحفي سابق أفاد بأن إندونيسيا تخطط لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سمحت إسرائيل لطائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية بالتحليق عبر المجال الجوي الإسرائيلي للمشاركة في أكبر عملية إسقاط جوي دولي للمساعدات لغزة في يوم واحد، بمشاركة تسع دول و14 طائرة.