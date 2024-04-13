7 قتلى في هجوم بسكين على مركز للتسوق في سيدني.. وشرطية قتلت المهاجم

(CNN)-- أكد متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز لشبكة CNN، السبت، أن سبعة أشخاص قتلوا بعد هجوم بسكين في مركز بوندي جانكشن ويستفيلد للتسوق في سيدني بأستراليا.

وتعرض خمسة أشخاص للطعن حتى الموت في مركز التسوق، وتوفي شخص واحد متأثرا بجراحه في المستشفى.

كما قتل الجاني في موقع الحادث.

وكان أنتوني كوك، مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، قال في وقت سابق، السبت، في مؤتمر صحفي، إن خمسة أشخاص قُتلوا في أعقاب هجوم على مركز ويستفيلد التجاري في بوندي جانكشن في سيدني.

وأضاف أنتوني كوك أن مفتشة شرطة قتلت المهاجم في الطابق الخامس من مركز التسوق.

وقالت كوك للصحفيين إن المفتشة كانت في مكان قريب، وكانت بمفردها واشتبكت مع المهاجم عندما كانت في مكان الحادث.

وأوضح أنها أطلقت النار على الجاني عندما رفع السكين عليها، وأجرت له إنعاشا قلبيا رئويا بعد ذلك.

وقال كوك قائلا إن الشخص (الجاني) كان يتصرف بمفرده، وواجه الرجل تسعة أشخاص بعد أن دخل المركز التجاري في الساعة 3:10 مساء بالتوقيت المحلي، وغادر الرجل وعاد إلى المركز التجاري في الساعة 3:20 مساء قبل تنفيذ هجومه.

وأشار كوك إلى أنه لا يعرف من هو الجاني، وأن الشرطة تحاول التعرف عليه، وأن الشرطة في المراحل الأولى من التحقيق. وقال إن الشرطة لا تستبعد الإرهاب في الوقت الحالي.

ومن جانبه، كتب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا أنه تم الإبلاغ عن وقوع "العديد من الضحايا" بشكل مأساوي بعد الهجوم الذي وقع على مركز التسوق.

ووصف ألبانيز الهجوم بأنه كان "عملا مروعا من أعمال العنف استهدف بشكل عشوائي أشخاصًا أبرياء كانوا يقضون يوم سبت عاديا".

ولم يستطع ألبانيز تأكيد دوافع المهاجم لكنه أثنى على المفتشة التي واجهت الجاني وحيدته. وقال: "إنها بالتأكيد بطلة، ولا شك أنها أنقذت الأرواح من خلال عملها".