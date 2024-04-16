زلة لسان جديدة.. بايدن يشيد بدعم دولة لأوكرانيا رغم تفككها منذ عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطأ عند تسميته دولة التشيك بـ"تشيكوسلوفاكيا"، اسمها السابق قبل أن تتفكك سلميًا إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا في عام 1992.

زلة لسان الجديدة حدثت عندما كان بايدن يستضيف رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، في البيت الأبيض، مساء الاثنين. وأراد الرئيس الأمريكي وقتها الإشادة بدعم براغ لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقال بايدن، بحسب مقطغ فيديو متداول: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا"، قبل أن يعود ليقول "(دعم) جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا".

وتأسست دولة تشيكوسلوفاكيا في عام 1918، بعد إعلانها استقلالها عن الإمبراطورية النمساوية المجرية. وخضعت للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، ثم أصبحت إحدى دول الكتلة السوفيتية، قبل الاتفاق على حل تشيكوسلوفاكيا، وقيام جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا في مطلع التسيعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.