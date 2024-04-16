كم بلغت قيمة دخل بايدن وزوجته في 2023؟

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بلغت قيمة دخلهما 619.976 دولارا في عام 2023، وفقا لإقرارهما الضريبي المشترك.

وكذلك كشف البيت الأبيض، في بيان، بمناسبة أن يوم الاثنين هو الموعد النهائي للأمريكيين لتقديم ضرائبهم، أن نائب الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوج إيمهوف، كسبا 450.299 دولارا في العام الماضي.

وذكر البيان أن بايدن "يعتقد أن جميع موظفي البيت الأبيض يجب أن يكونوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأمريكي، وأن التقليد القديم المتمثل في إصدار إقرارات الضرائب الرئاسية سنويا يجب أن يستمر دون انقطاع".

وجاء الجزء الأكبر من دخل عائلة بايدن من راتبه الذي أقره الكونغرس بقيمة 400 ألف دولار، إلى جانب معاش التقاعد، وحصلت السيدة الأولى أيضا على 85.985 دولارا من منصبها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا.

ودفع بايدن 146.629 دولارا كضريبة دخل في 2023، مما يجعل معدل ضريبة الدخل 23.7%.

وذكر بايدن وزوجته إلى التبرع بـ20477 دولارا أمريكيا إلى 17 جمعية خيرية مختلفة في 2023، و5000 دولار أمريكي لمؤسسة بو بايدن، التي تعمل على حماية الأطفال من سوء المعاملة، ومبالغ أصغر لمنظمات خيرية.

وزاد دخلهما 579.514 دولارا أمريكيا في 2023 عن 2022.

وكان بايدن أعلن حصولهما على دخل قدره 610.702 دولارا أمريكيا في عام 2021 وفي العام التالي حصلا على 607.336 دولارًا أمريكيا.

وأعاد بايدن وزوجته إحياء تقليد قيام العائلة الأولى بإصدار إقراراتها الضريبية عند توليهما منصبهما في 2021.

ويمكن اعتبار بيان البيت الأبيض عن الإقرارات الضريبية بمثابة انتقاد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي رفض الكشف طوعا عن إقراراته الضريبية عندما كان رئيسا.

وتم نشر الإقرارات الضريبية لترامب خلال 6 سنوات، بما في ذلك الفترة التي قضاها كرئيس، للشعب من قبل مجلس النواب في نهاية 2022.