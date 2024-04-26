(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة شاهدت أدلة على محاولات صينية "للتأثير، ويمكن القول للتدخل" في الانتخابات الأمريكية المقبلة، رغم التزام سابق من الزعيم الصيني، شي جينبينغ بعدم القيام بذلك.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات لمراسلة شبكة CNN، كايلي أتوود في مقابلة، الجمعة، في ختام زيارة إلى الصين استمرت ثلاثة أيام، حيث أمضى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين ساعات في اجتماع مع المسؤولين الصينيين بما في ذلك شي، بينما كان البلدان يبحثان مجموعة من القضايا الخلافية، من ضوابط التكنولوجيا الأمريكية إلى دعم بكين لموسكو.

وقال بلينكن إنه كرر رسالة وجهها الرئيس (الأمريكي) جو بايدن إلى شي خلال قمتهما في سان فرانسيسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وبعد ذلك، تعهد شي بأن الصين لن تفعل ذلك، بحسب ما أوردت شبكة CNN.

ورد بلينكن قائلا عندما سُئل عما إذا كانت الصين تنتهك التزام شي تجاه بايدن حتى الآن: "لقد رأينا، بشكل عام، أدلة على محاولات التأثير والتدخل، ونريد التأكد من التوقف عن ذلك بأسرع وقت ممكن".

وأوضح بلينكن أن "أي تدخل من الصين في انتخاباتنا هو أمر ننظر إليه بحرص شديد، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا، لذلك أردت التأكد من أنهم سمعوا هذه الرسالة مرة أخرى".

وأضاف أن هناك قلقا بشأن استغلال الصين ودول أخرى للانقسامات الاجتماعية الموجودة بالولايات المتحدة في حملات التأثير.