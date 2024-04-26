وزيرة تجارة أمريكا لـCNN: نحن "أفضل شريك" لإفريقيا عن روسيا أو الصين

(CNN) -- قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة هي "أفضل شريك" للدول الإفريقية "دون شروط"، لكنها "لن تجبر الدول الإفريقية على اختيار شراكتها مع روسيا أو الصين".

وأضافت ريموندو للاري مادوو من CNN، خلال مقابلة حصرية في نيروبي: "نعتقد أننا الأفضل، نحن نقدم فرصا تتفق مع قيم الحرية والديمقراطية الخاصة بكم في إفريقيا، ولذا نريد أن نكون الشريك الذي تختارون العمل معه".

وكانت الوزير الأمريكية تتحدث على هامش قمة أعمال غرفة التجارة الأمريكية بعد لقائها بالرئيس الكيني ويليام روتو خلال أول رحلة رسمية لها إلى إفريقيا.

ومثل العديد من الدول الإفريقية الأخرى، تتمتع كينيا بعلاقات عميقة مع الصين، التي لديها مشاريع تمويل ومشاريع بنية تحتية كبرى في جميع أنحاء القارة، كما تقوم روسيا أيضا بتوسعات جديدة في القارة، مستفيدة من المشاعر المعادية للغرب في بعض الدول للاستفادة من مبيعات الأسلحة والموارد الطبيعية.

وعلقت رايموندو على الانتقادات القائلة بأن الدول الإفريقية لا تحب "المحاضرات" التي تلقيها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويفضل الكثيرون التعامل مع الصين أو روسيا التي لا تتقدم بمطالب مماثلة، حيث قالت إن الولايات المتحدة تأتي إلى إفريقيا "دون شروط"، وأضافت الوزيرة أنها جلبت أكثر من 12 شركة إلى قمة نيروبي.

وتابعت: "لقد التقيت للتو بالرئيس روتو، وكان لدينا اجتماع رائع، وقلت له: نحن لسنا هنا لإلقاء محاضرات، نحن هنا لنتشارك، نحن هنا لنتعلم منك، نحن هنا للاستثمار في شعبك وفي بلدك".