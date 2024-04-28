مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 33 جراء إعصار في الصين

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 33 آخرون في إعصار ضرب مدينة قوانغتشو، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة في جنوب الصين، السبت، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقالت السلطات الصينية إن 141 مبنى مصنعًا تضرروا، لكن لم تنهار أي منازل سكنية، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأضافت أن التقييم الأولي وضع الإعصار عند المستوى الثالث، أي أقل بدرجتين من أعلى مستوى وهو خمسة.

تقع قوانغتشو، على بعد حوالي 80 ميلا (130 كيلومترا) من هونغ كونغ، هي عاصمة مقاطعة قوانغدونغ.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانغتيان بمنطقة بايون، على بعد حوالي 1.7 ميل من مكان ضرب الإعصار، سجلت سرعة رياح قصوى بلغت 20.6 متر في الثانية.

اعتبارًا من الساعة 10 مساءً. بالتوقيت المحلي، انتهت عمليات البحث والإنقاذ.

ويأتي الإعصار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب الصين، مما أدى إلى فيضانات مميتة وتهديد بقلب حياة عشرات الملايين من الأشخاص بينما يسارع رجال الإنقاذ إلى إجلاء السكان المحاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن الحكومة المحلية أن مقاطعة قوانغدونغ، وهي قوة اقتصادية يقطنها 127 مليون شخص، شهدت فيضانات واسعة النطاق أجبرت أكثر من 110 آلاف شخص على النزوح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الفيضانات أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل في قوانغدونغ.

منذ السادس عشر من أبريل/نيسان، ضربت أمطار غزيرة متواصلة دلتا نهر اللؤلؤ، معقل التصنيع في الصين وواحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث سجلت أربع محطات للأرصاد الجوية في قوانغدونغ هطول أمطار قياسية لشهر إبريل/نيسان.

ويتعرض حوض نهر اللؤلؤ لفيضانات سنوية من الشهر الحالي إلى سبتمبر/أيلول، لكن المنطقة واجهت المزيد من العواصف المطيرة الشديدة والفيضانات الشديدة في السنوات الأخيرة، حيث يحذر العلماء من أن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم الطقس المتطرف، مما يجعله أكثر فتكًا وأكثر تكرارًا.

ورغم أن الأعاصير لا تحدث بشكل متكرر في الصين كما يحدث في الولايات المتحدة، فإنها تحدث بالفعل. وجدت مقالة علمية تمت مراجعتها من قبل النظراء في عام 2015 أن متوسط ​​عدد الأعاصير في الصين أقل من 100 إعصار سنويًا، وأن ما لا يقل عن 1772 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الأعاصير في البلاد خلال الخمسين عامًا منذ عام 1961.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية من احتمال استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف القوية حتى نهاية الشهر.