بايدن يصرح لـCNN بنصيحة أوباما له بشأن الانتخابات المقبلة

(CNN) -- أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN، الأربعاء، القليل من القلق بشأن فرص إعادة انتخابه لكنه حذر من أنه من غير المرجح أن يقبل الرئيس السابق دونالد ترامب نتائج الانتخابات إذا خسر، وقال بايدن: "أعدك أنه لن يفعل ذلك، وهو أمر خطير".

وعندما سئل جو بايدن، خلال المقابلة مع إيرين بورنيت في برنامج "Erin Burnett OutFront"، عن النصيحة التي قدمها الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في محادثاتهما حول الانتخابات الرئاسية، قال بايدن: "كانت ببساطة مواصلة القيام بما أفعله".

وأضاف: "أعتقد أنني أشعر بالرضا تجاه مسار الحملة، وأنتي تعلمين كما أعلم أن معظم الناس لا يركزون حقا ويتخذون قرارهم حتى الخريف، هناك الكثير مما يحدث، وسنرى ما سيحدث."

لكن الاستطلاعات أظهرت أن الناخبين لا يعيرون بايدن سوى القليل من الفضل في سياساته الاقتصادية، ففي أحدث استطلاع لشبكة CNN، ظلت معدلات الموافقة على أداء بايدن بشأن الاقتصاد (34%) والتضخم (29%) سلبية بشكل صارخ، حيث يقول الناخبون إن المخاوف الاقتصادية أكثر أهمية بالنسبة لهم عند اختيار مرشح مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية والتي قبلها.

وفي المقابل، قال بايدن، خلال المقابلة، إنه "لم يسبق لأي رئيس أن حقق النجاح الذي حققناه فيما يتعلق بخلق فرص العمل وخفض التضخم، لقد كانت النسبة 9% عندما وصلت إلى منصبي، 9%. لكن انظر، من حق الناس العاديين أن يشعروا بالقلق".

وبلغ التضخم ذروته فعليا عند 9.1% في يونيو/ حزيران 2022، وفي يناير/ كانون الثاني 2021، عندما أدى بايدن اليمين، بلغ 1.4%.