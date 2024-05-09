ترتيب الدول الأقوى في مضمار استغلال الطاقة الشمسية

—(CNN)أظهرت بيانات جديدة أن العالم قد تجاوز مرحلة فارقة في مجال الطاقة النظيفة، حيث أدى ازدهار طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى إنتاج رقم قياسي بلغ 30٪ من الكهرباء في العالم عن طريق مصادر الطاقة المتجددة في العام الماضي.

يصل الكوكب إلى “نقطة تحول حاسمة” نحو الطاقة النظيفة، وفقًا لمجلة Global Electricity Review التي نشرها يوم الأربعاء مركز أبحاث المناخ Ember. ويتوقع أن ينخفض إنتاج الوقود الأحفوري العالمي بشكل طفيف في عام 2024، قبل أن يشهد انخفاضات أكبر بكثير في السنوات اللاحقة.

وقال ديف جونز، مدير الرؤى العالمية في Ember، إنها خطوة مهمة نحو وصول العالم إلى 60٪ من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وقال جونز: "لقد وصل مستقبل مصادر الطاقة المتجددة“. “إن الطاقة الشمسية على وجه الخصوص تتسارع بشكل أسرع مما كان يعتقد أي شخص أنه ممكن".

تكشف نظرة على البيانات مدى التغير الذي طرأ على قطاع الطاقة العالمي.

مصادر الطاقة المتجددة تحطم الأرقام القياسية

في عام 2000، شكلت مصادر الطاقة المتجددة أقل من 19% من مزيج الطاقة العالمي، الآن يشكلون أكثر من 30٪، ومع أخذ الطاقة النووية في الاعتبار، فإن العالم قد ولّد ما يقرب من 40% من احتياجاته من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون في العام الماضي.

ورغم أن المستويات العالمية للتلوث الناتج عن تسخين الكوكب وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2023، إلا أن الطفرة في مصادر الطاقة المتجددة دفعت كثافة الكربون في قطاع الكهرباء - كمية التلوث الكربوني الناتج لكل وحدة كهرباء - إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2023، أي أقل بنسبة 12٪ عن مستوى ذروتها في 2007.

ووجد التقرير أن صعود مصادر الطاقة المتجددة يدفع أيضا الوقود الأحفوري إلى الانخفاض، مما أدى إلى تباطؤ نموه بنحو الثلثين خلال العقد الماضي. وبالفعل، تجاوزت أكثر من نصف البلدان ذروتها في إنتاج الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري بخمس سنوات.

وانخفضت حصة الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء الإجمالي من 64.7% في عام 2000 إلى 60.6% في عام 2023. ويتوقع إمبر أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير في عام 2024، إلى 57.6%، مع بدء الشعور بالزيادة السريعة في استخدام الطاقة الشمسية.

وقال جونز لشبكة CNN: “سنشهد طفرة في مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيغير الصورة بسرعة كبيرة".

ازدهار الطاقة الشمسية

وكانت الطاقة الشمسية هي المصدر الأسرع نموا للكهرباء في عام 2023 للعام التاسع عشر على التوالي، وفقا للتقرير. وقد شكّل ما يقرب من ضعف توليد الكهرباء الجديد مقارنة بالفحم في العام الماضي.

وقال جونز إن الزيادة في تركيبات الطاقة الشمسية حدثت في نهاية عام 2023، لذلك لم يتم الشعور بالتأثير الكامل بعد. وقال: “أعتقد أن عام 2024 سيجلب بعض الصدمة عندما تبدأ في رؤية هذه الأرقام“، خاصة بين أولئك الذين يفترضون أن الطلب على الوقود الأحفوري مثل الغاز سيستمر في الارتفاع.

وفي حين لا يزال الفحم والغاز يشكلان الجزء الأكبر من توليد الكهرباء على مستوى العالم، فإن معدل نموهما في العام الماضي كان أقل بكثير من معدل نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال نيكلاس هوني، عالم المناخ في معهد NewClimate غير الربحي، والذي لم يشارك في بحث إمبر إن "سرعة توسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لافتة للنظر وعلامة على أن المجتمع قادر على إحداث تغيير سريع".

ووجد التقرير أن نمو الطاقة المتجددة كان من الممكن أن يكون أعلى لولا الانخفاض الكبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف في دول مثل الصين والهند. وتم سد النقص في الغالب بالفحم.

وتعد الصين رائدة على نطاق واسع في مجال الطاقة الشمسية، حيث تمثل ما يقرب من 36٪ من توليد الطاقة العالمي في العام الماضي.

لكن القصة مختلفة عندما ننظر إلى حجم الدور الذي تلعبه في مزيج الكهرباء الوطني في الصين - 6% فقط، وهو أقل بكثير من العديد من الدول الكبرى الأخرى المنتجة للطاقة الشمسية.

وتشكل الطاقة الشمسية أكثر من 10% من توليد الكهرباء السنوي في 33 دولة، وفقًا للتقرير، بما في ذلك تشيلي (30%) وأستراليا (17%) وهولندا (17%) - وكاليفورنيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم. تولد 28% من طاقتها الكهربائية من الطاقة الشمسية. الطلب على الكهرباء سيرتفع

ارتفع الطلب العالمي على الكهرباء إلى مستوى قياسي في عام 2023 – مما يضيف ما يعادل الطلب الكامل على الكهرباء في كندا – لكن معدل النمو تباطأ مقارنة بالمتوسط خلال العقد الماضي.

وكانت الصين المحرك الرئيسي للطلب، في حين شهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انخفاضات حادة وسط طقس أكثر اعتدالا - وخاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي - وهو تراجع مؤقت في النشاط الصناعي.

ووجد تحليل إمبر أن الطلب على الكهرباء من المتوقع أن يرتفع اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا. السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية والتحليل الكهربائي - العملية المستخدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي طاقة نظيفة تم الترويج لها كثيرًا - ستؤدي إلى زيادة الطلب، إلى جانب تقنيات مثل تكييف الهواء والذكاء الاصطناعي.

وسيؤدي انتشار هذه التقنيات إلى زيادة نمو الطلب على الكهرباء، لكن الطلب الإجمالي سينخفض لأن الكهرباء أكثر كفاءة من الوقود الأحفوري، وفقا للتقرير.

وقالت نانسي هيغل، مستشارة الأبحاث في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، والتي لم تشارك في التحليل، إن تقرير إمبر “يوفر الأمل.. إنه يظهر أنه يمكننا توليد كميات كبيرة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة".

وقالت لشبكة CNN إن السؤال هو ما إذا كانت وتيرة التحول ستكون سريعة بما فيه الكفاية. "الخيارات في السنوات العشر المقبلة حاسمة".



