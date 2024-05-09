(CNN) -- قال مسؤول دفاعي أمريكي، الأربعاء، إن طائرات مقاتلة روسية اقتربت من شرق الولايات المتحدة مرتين، على الأقل، الشهر الماضي في مناورة "غير عادية" لم تشهدها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منذ عدة سنوات، فيما بقيت جميع الطائرات في المجال الجوي الدولي.

وتحلق الطائرات الروسية بشكل متكرر بالقرب من ألاسكا وتخترق منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هناك، بما في ذلك الأسبوع الماضي، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد).

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة شهدت مؤخرا "زيادة" في عدد الاختراقات الروسية لمنطقة منطقة تحديد الهوية الدفاعية لكن الأمر الأكثر غرابة هو مسار تحليق الطائرات، كما قال المسؤول، حيث يطير الروس في المحيط الأطلسي بالقرب من غرينلاند وأيسلندا ثم إلى ولاية مين الأمريكية.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لاحظت قيام روسيا بذلك "مرتين إلى 3 مرات" قبل شهر تقريبا، وأضاف: "هذا ما جذب الانتباه".

وتعمل البنتاغون الآن مع السويد وفنلندا لمعرفة ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الحصول على معلومات من الرادارات الخاصة بهم لإعطاء الولايات المتحدة تفاصيل أكبر إذا اقتربت الطائرات الروسية من الولايات المتحدة من هذا الاتجاه.

وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده كانت مستعدة لاعتراض الطائرات الروسية التي كانت تقترب من شرق الولايات المتحدة، لكن النرويج فعلت ذلك أولا واستدارت المقاتلات الروسية.

وأضاف المسؤول أنه ليس من الواضح ما الذي دفع هذا النشاط الروسي، وتابع: "تكهن البعض بأن ذلك مجرد إلهاء عما يحدث في أوكرانيا، وقال آخرون إن الروس أصبحوا أكثر جرأة بسبب ما يحدث في أوكرانيا".