ويليام يُدلي بـ"تصريح نادر" حول صحة كيت بعد إصابتها بالسرطان

(CNN)-- قال الأمير ويليام إن زوجته كاثرين، أميرة ويلز، "في حالة جيدة" في تحديث صحي نادر حول تشخيص إصابتها بالسرطان.

وسُئل ويليام عن زوجته الجمعة من قبل الموظفين أثناء زيارته لمستشفى سانت ماري المجتمعي في جزر سيلي، قبالة ساحل "Cornish" في جنوب غرب إنجلترا.

وأجاب أمير ويلز عن زوجته: "هي بخير... الأطفال يشعرون بالغيرة لأنني هنا".

وكشفت كيت عن تشخيص إصابتها بالسرطان وكانت في "المراحل الأولى" من العلاج في 22 مارس/أذار.

وجاءت تصريحات ويليام خلال زيارة لمدة يومين إلى كورنوال وجزر سيلي. بينما كان هناك، التقى أيضاً مع ممثلين من الشركات المحلية في الميناء.