صور تكشف حفاوة استقبال الأمير هاري وزوجته ميغان في نيجيريا

أدهشا شقيقتها.. شاهد الأمير هاري وميغان في زيارة مفاجئة إلى عائلة ضحية قُتلت عام 2022

"أراد فتاة".. استمع لما قالته الأميرة ديانا عن موقف الملك تشارلز عند ولادة الأمير هاري

(CNN)—حظي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بحفاوة استقبال كبيرة خلال زيارتهما لنيجيريا وانضمام الأمير لمباراة لكرة الطائرة "بوضعية الجلوس" ضد قدامى المحاربين المصابين في الجيش.

Credit: Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundation)

وبعد وصولهما في وقت متأخر من صباح السبت بالتوقيت المحلي، تم اصطحابهما على الفور لمشاهدة مباراة للكرة الطائرة وإعطائهما أوشحة باللونين الأخضر والأبيض لنيجيريا أثناء جلوسهم في ساحة الملعب.

Credit: Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell Foundation)

وأشعل هاري الكثير من الإثارة عندما انضم إلى المباراة – فريق Invictus الخاص به من جهة، مقابل فريق بقيادة أفراد من الجيش النيجيري الذي فاز بالمباراة بنتيجة 25 مقابل 2، في حين شاهدت ميغان المباراة وهي تجلس بجوار تيواتوب أكانبي البالغ من العمر 9 سنوات، والذي قال لشبكة CNN: "أنا سعيد للغاية لأنني رأيت ميغان اليوم ولن أنسى ذلك أبدًا طوال حياتي".

Credit: SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

وحضر دوق ودوقة ساسكس احتفالا، السبت، أقامته هيئة أركان الدفاع النيجيرية ومؤسسة "نيجيريا: Unconquered" وهي مؤسسة خيرية محلية تدعم الجنود الجرحى مستوحاة من مؤسسة Invictus Games التابعة للأمير هاري.