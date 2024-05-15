(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية الرسمية، الأربعاء، أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أصيب في إطلاق نار، بعد اجتماع للحكومة في مدينة هاندلوفا، وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية، أن عدة أعيرة نارية أطلقت. ولم تُعرف حالة فيكو على الفور. وقالت خدمة الطوارئ الطبية في سلوفاكيا إنها أُرسلت طائرة هليكوبتر إسعاف إلى مكان الحادث.

وتقع بلدة هاندلوفا التي وقع فيها إطلاق النار على بُعد ساعتين بالسيارة من العاصمة براتيسلافا. وكانت الحكومة هناك لعقد اجتماع خارجي.

وأدانت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، ما وصفته بالهجوم "الوحشي والمتهور" على فيكو، البالغ من العمر 59 عامًا. وقالت: "لقد صُدمت. أتمنى لروبرتو فيكو كل القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من الهجوم".

وفاز فيكو بولاية ثالثة كرئيس لوزراء سلوفاكيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن أدار حملة انتقدت الدعم الغربي لأوكرانيا. قبل الانتخابات، لم يخف فيكو تعاطفه مع الكرملين وألقى باللوم على "النازيين والفاشيين الأوكرانيين" في استفزاز فلاديمير بوتين ودفعه إلى شن الغزو، مكررًا الرواية الخاطئة التي استخدمها الرئيس الروسي لتبرير غزوه.

وأثناء وجوده في المعارضة، أصبح فيكو حليفًا وثيقًا لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد الاتحاد الأوروبي.