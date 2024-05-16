بوتين وشي جين بينغ.. كيف تعززت العلاقات بينهما؟

هونغ كونغ (CNN)--يبدو أن العلاقة بينالرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تتعزز مع تعزيز الزعيمين لسلطتهما.

ولم تغير الحرب هذه الديناميكية. تراجعت رحلات بوتين إلى الخارج منذ اندلاع الصراع، لكن هذه الرحلة تمثل ثاني رحلة له إلى الصين منذ الغزو والاجتماع الشخصي الرابع بين الزعيمين في ذلك الوقت.

ودافعت الصين مرارا وتكرارا عن تجارتها مع روسيا كجزء من العلاقات الثنائية الطبيعية. وتقول أيضًا إنها تحافظ على موقف محايد بشأن الحرب ولا تلعب أي دور آخر سوى السعي للسلام.

وأجرى شي مكالمة هاتفية واحدة معروفة مع الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال تلك الفترة والتقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا مرتين على هامش القمم الدولية منذ تولى بايدن منصبه في عام 2021.

يتمتع شي وبوتين بتاريخ حافل من الإنجازات معًا. وتعد زيارة هذا الأسبوع أول رحلة دولية رمزية لبوتين منذ أن بدأ فترة رئاسية خامسة بعد فوزه في انتخابات خاضعة لرقابة مشددة في مارس/آذار.وذلك بعد زيارة الدولة التي قام بها شي إلى روسيا في مارس 2023، والتي كانت أول رحلة خارجية للزعيم الصيني بعد أن بدأ فترة ولاية ثالثة كرئيس.

إليكم كيفية ترقية الجانبين لعلاقاتهما منذ فبراير 2022.



