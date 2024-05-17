(CNN) -- صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين للصحافيين الجمعة أن المشتبه به في إشعال النار بكنيس يهودي في مدينة روان الفرنسية هو من أصل جزائري.

وطلب المشتبه به البقاء في فرنسا بسبب مشاكل صحية، لكن تم رفض طلبه بعد تقييم طبي أقر بأنه غير مستوف للشروط، وفقا لدارمانين، الذي سافر إلى روان.

وقال وزير الداخلية الفرنسي: "بالطبع استأنف، وفي نهاية يناير من هذا العام، لم ينجح الاستئناف وقضت المحكمة لصالح وزارة الداخلية. ثم تم تسجيله على قائمة البحث".

وأعرب عدد من رجال الدين اليهود عن صدمتهم بعد هذا الهجوم على الكنيس.

وكررت الحكومة الفرنسية دعمها للمجتمع اليهودي في البلاد، الذي أعرب عن مخاوفه من تزايد معاداة السامية منذ هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي: "بصرف النظر عن التهديدات التي تواجه المجتمع اليهودي، فإنه يحتاج إلى معرفة أنه محمي وأن وزارة الداخلية تستخدم كل الوسائل الممكنة في جميع أنحاء البلاد لحماية المجتمع اليهودي".

يذكر أنه لم يٌصب أحد بأذى جراء إضرام النار في الكنيس اليهودي.