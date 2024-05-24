روسيا.. القبض على جنرالين بتهمة "الفساد".. والكرملين يعلق

(CNN)-- أعلنت وسائل إعلام رسمية روسية، الخميس، القبض على جنرالين بتهمة الفساد، وذلك في أحدث جهود الكرملين للقضاء على الفساد والرشوة.

واتُهم رئيس مديرية الاتصالات الرئيسية في الجيش الروسي الجنرال فاديم شامارين بـ"تلقي رشوة"، وتم حبسه احتياطيا للشهرين المقبلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وقالت لجنة التحقيق بشأن القضية إن شامارين تلقى رشوة قدرها 36 مليون روبل (حوالي 393 ألف دولار) من المدير العام لمصنع بيرم للهواتف "تيلتا"، أليكسي فيسوكوف وكبيرة المحاسبين في نفس المصنع إيلينا جريشينا، من 2016 إلى 2023.

وأضافت "تاس" أن الرشوة كانت لتشجيع شامارين "على زيادة حجم المنتجات الموردة بموجب العقود الحكومية لتلبية احتياجات وزارة الدفاع".

وتابعت أن فيسوكوف وجريشينا موقوفان منذ صيف 2023 ومتهمان بالاحتيال.

ولفتت الوكالة أن شامارين في حالة إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة "مئة ضعف مبلغ الرشوة"، وأشارت إلى أنه يقول إنه بريء.

وتولى شامارين منصبه منذ عام 2021.

وحصل مراسل وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء على معلومات حول دخل شامارين، خيث حصل على 2.9 مليون روبل (حوالي 32 ألف دولار) في عام 2018، وبعد 4 سنوات اشترت زوجته سيارة مرسيدس بنز مقابل 20 مليون روبل (حوالي 218 ألف دولار)، فيما بلغ دخلها في عامي 2011 و2018 لم يتجاوز مليون روبل (حوالي 11 ألف دولار).

كما تم القبض على مسؤول آخر بوزارة الدفاع، وهو الجنرال فلاديمير فيرتيليتسكي، رئيس قسم المشتريات بوزارة الدفاع، الخميس، وفقا لـ"تاس".

وذكرت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو أن فيرتيليتسكي متهم بـ"إساءة استخدام السلطة حيث قبل طلبا غير مكتمل كجزء من أعمال التطوير بموجب عقد حكومي في عام 2022، ونتيجة للأفعال غير القانونية التي قام بها المتهم، تعرضت الدولة لأضرار تقدر بأكثر من 70 مليون روبل (حوالي 764 ألف دولار)".

ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية الروسية أي تفاصيل أخرى حول قضية فيرتليتسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن "مكافحة الفساد مستمرة على كافة المستويات"، رافضا فكرة إجراء تغيير واسع النطاق في الجيش، وأضاف: "لا يوجد حديث بالطبع عن أي نوع من الحملات".

ورفعت اعتقالات الخميس عدد المسؤولين العسكريين ومسؤولي الدفاع المعتقلين إلى خمسة في الشهرين الماضيين.

وفي مايو/أيار، ألقي القبض على الجنرال يوري كوزنتسوف والقائد السابق للجيش الروسي رقم 58، الجنرال إيفان بوبوف، كما ألقي القبض على نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف في إبريل/نيسان.