(CNN)-- توجه الناخبون المكسيكيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تاريخية من المتوقع أن تفوز بها أول امرأة رئيسة للبلاد.

والمرشحتان الرئيسيتان للرئاسة هما امرأتان: كلوديا شينباوم من حزب مورينا اليساري، وزوتشيتل غالفيز من حزب العمل المحافظ، الذي يمثل ائتلافًا من أحزاب المعارضة.

والمرشح الثالث هو خورخي ألفاريز ماينز، الأصغر سنا في السباق، الذي يمثل حركة المواطنين من يسار الوسط.

وتعد انتخابات الأحد أكبر انتخابات في تاريخ البلاد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم في المكسيك أكثر من 98 مليون ناخب، ويحق لـ 1.4 مليون مكسيكي التصويت في الخارج. ومن المقرر شغل أكثر من 20 ألف منصب بما يقدر بنحو 70 ألف مرشح يتنافسون على أن يصبحوا أعضاء في مجلس الشيوخ ورؤساء البلديات وحكام الولايات.

واستقبل الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي كان مُشرفًا على شينباوم، مؤيديه أثناء إدلائه بصوته. وبينما كانت شينباوم في طريقها للإدلاء بصوتها، دعت المكسيكيين إلى التصويت، وقالت للصحفيين: "هذا يوم تاريخي، أشعر بسعادة بالغة".

وقالت غالفيز للصحفيين، الأحد، إنها لم تكن متوترة وكانت سعيدة بالإقبال الكبير على التصويت. وأضافت أنها كانت تتوقع أن يكون يومًا طويلًا ومكالمة قريبة جدًا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة السادسة مساءً، وفقا للهيئة الانتخابية الوطنية المكسيكية.

ومع ذلك، فتحت بعض مراكز الاقتراع في أجزاء من البلاد أبوابها، الأحد، مع تأخير. وشوهدت طوابير طويلة في مكسيكو سيتي ويوكاتان وتوكستلا وكواوتيموك ومراكز التصويت في الخارج.

مخاوف أمنية

وأياً كان المنتخب فسوف يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الأمن، والجريمة المنظمة، والطاقة، والهجرة، وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وخارج مراكز الاقتراع، قال الناخبون لشبكة CNN إن الأمن العام كان أحد اهتماماتهم الرئيسية. وخيّم العنف على هذه الانتخابات، وهي الأكثر دموية في تاريخ المكسيك. وقُتل العشرات من المرشحين والمتقدمين السياسيين على يد عصابات تحاول التأثير على من يصلون إلى السلطة.

ووقف مستشارو الهيئة الوطنية للانتخابات دقيقة صمت، الأحد، تخليدًا لذكرى الأشخاص الذين قتلوا خلال هذه الفترة الانتخابية.

وعلى الرغم من انخفاض معدل جرائم القتل في المكسيك بين عامي 2019 و2022، إلا أن البلاد، بالأرقام المطلقة، لا تزال تعاني من مستويات عالية تاريخيًا من جرائم القتل تبلغ حوالي 30 ألفًا كل عام، كما يقول الخبراء.

وقد ظلت شينباوم وغالفيز مترددتين إلى حد كبير بشأن مقترحاتهما المتعلقة بالأمن. ولم يتنصل أي منهما من النهج الذي دام ما يقرب من عقدين من الزمن في الاعتماد على القوات المسلحة للتصدي للجريمة المنظمة.

وسيكون التحدي الرئيسي للرئيسة المقبلة هو إقناع الناخبين بأنها تستطيع إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في المكسيك، حيث لم يتم حل حوالي 95% من جميع الجرائم في جميع أنحاء البلاد في عام 2022، وفقًا لمركز الأبحاث "مكسيكو إيفالوا".