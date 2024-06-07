ماكرون يرد على إعلان روسيا اعتقال فرنسي بتهمة "جمع أسرار عسكرية"

(CNN)-- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، اعتقال مواطن فرنسي في روسيا، لكنه نفى أن يكون الرجل يعمل لصالح الحكومة الفرنسية.

وأضاف ماكرون: "لم يكن يعمل بأي حال من الأحوال لصالح فرنسا، ونحن الآن يقظون للغاية، وسيحصل على جميع أشكال الحماية القنصلية التي تنطبق في مثل هذه الحالة"، وتابع: "أريد أن أقول الحقيقة في مواجهة غسيل الدماغ الذي نسمعه".

وتأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي قالت فيه لجنة التحقيق الروسية إن المواطن الفرنسي، الذي يعمل لدى المركز السويسري للحوار الإنساني غير الربحي، اعتقل خلال "عملية مخططة جيدًا" للاشتباه في قيامه "بجمع معلومات في مجال الأنشطة العسكرية للاتحاد الروسي."

ويظهر مقطع فيديو نشرته اللجنة الرجل خلال اعتقاله من قبل أفراد الأمن في مقهى في موسكو ويرافقوه إلى شاحنة عسكرية.

وتزعم لجنة التحقيق أن الرجل كان يجمع معلومات عن "الأنشطة العسكرية والفنية العسكرية" لروسيا لعدة سنوات، وقالت: "لهذه الأغراض، قام مرارا وتكرارا بزيارة أراضي روسيا، بما في ذلك مدينة موسكو، حيث عقد اجتماعات مع مواطني الاتحاد الروسي".

وقال مسؤول في لجنة التحقيق لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن الرجل عمل مستشارا في منظمة غير ربحية تتعامل مع القضايا الأوراسية بعد أحداث فبراير/ شباط 2014 في أوكرانيا، في إشار إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت كييف وأسفرت عن الإطاحة بالحكومة الأوكرانية من السلطة.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الفرنسية والمركز السويسري للحوار الإنساني للتعليق.