(CNN) -- قال رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، في خطاب بثته قناة MBC التلفزيونية الحكومية مساء الإثنين، إن مراقبة الحركة الجوية في مدينة مزوزو (عاصمة المنطقة الشمالية لمالاوي)، نصحت الطائرة، التي كانت تقل نائب الرئيس و9 أشخاص آخرين، بعدم محاولة الهبوط بسبب "ضعف الرؤية" وسوء الأحوال الجوية، وأوصت بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي.

وقال الرئيس إن الإشارات من أبراج الاتصالات أبلغت عن آخر موقع معروف للطائرة في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات (6 أميال) في محمية غابات، أصبحت منذ ذلك الحين منطقة تركيز لعمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها قوات دفاع مالاوي.

وقال تشاكويرا إن عمليات البحث والإنقاذ "ستستمر حتى يتم العثور على الطائرة".

وأضاف رئيس مالاوي: "أعلم أن هذا وضع مؤلم. أعلم أننا جميعًا خائفون وقلقون. وأنا أيضًا قلق، لكنني أريد أن أؤكد لكم أنني لا أدخر أي مورد متاح للعثور على تلك الطائرة. وأنا متمسك بكل خيط من الأمل في أننا سنجد الناجين".

وحرصت مالاوي على الاتصال بالدول المجاورة وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وإسرائيل للحصول على الدعم في جهود الإنقاذ.