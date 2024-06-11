العثور على حطام طائرة نائب رئيس مالاوي المفقودة.. والكشف عن مصيره

(CNN) -- أعلن رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، الثلاثاء، عن العثور على حطام الطائرة المفقودة التي كان يستقلها نائب رئيس مالاوي، ومقتل نائب الرئيس وجميع الركاب الآخرين الذين كانوا على متنها.

وقال تشاكويرا: "لقد اكتملت عملية البحث والإنقاذ التي أمرت بها للعثور على الطائرة المفقودة التي كانت تقل نائب رئيسنا وتسعة آخرين. وقد تم العثور على الطائرة. وأنا أشعر بحزن عميق وآسف لإبلاغكم أنه تبين أنها مأساة فظيعة".

وقبل إيجاد الطائرة، قال تشاكويرا، مساء الإثنين، إن مراقبة الحركة الجوية في مدينة مزوزو (عاصمة المنطقة الشمالية لمالاوي)، نصحت الطائرة بعدم محاولة الهبوط بسبب "ضعف الرؤية" وسوء الأحوال الجوية، وأوصت بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي.

وأعلن المكتب الرئاسي ومجلس الوزراء في مالاوي في بيان صحفي، أن طائرة تقل نائب رئيس مالاوي اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررا في مطار مزوزو الدولي، الاثنين.