فرقاطة عسكرية روسية تصل إلى المياه الكوبية في طريقها إلى ميناء هافانا

(CNN) -- وصلت الفرقاطة البحرية الروسية "أدميرال غورشكوف" إلى المياه الكوبية وهي في طريقها إلى ميناء هافانا، وهي الأولى في قافلة بحرية روسية مكونة من أربع سفن تصل إلى كوبا.

وتعد غورشكوف من أكثر السفن البحرية الروسية حداثة. وترافقها الغواصة النووية "كازان"، وسفينة إنقاذ، وناقلة نفط.

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ويعتبر هذا أكبر استعراض للقوة من قبل الروس مع حلفائهم في الحرب الباردة، منذ سنوات عديدة.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون شبكة CNN، الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي نشر سفنًا وطائرات لمراقبة التدريبات العسكرية الروسية في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، وتعقب السفن الروسية وهي تعبر المحيط الأطلسي في الأيام الأخيرة.

وبحسب بيان وزارة القوات المسلحة الكوبية، فإن السفن الروسية غير مسلحة بأسلحةٍ نووية.

ولدى وصولهم، سيطلق الروس 21 طلقة تحية، سيتم الرد عليها بنيران مدفعية احتفالية من حصن استعماري، يعود إلى القرن الثامن عشر بناه الإسبان لحراسة ميناء هافانا.