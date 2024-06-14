أول تعليق لبايدن على إدانة نجله هانتر في قضية "حيازة السلاح"

(CNN)-- أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأول تصريحاته العلنية حول إدانة نجله هانتر بـ3 تهم جنائية تتعلق بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني هذا الأسبوع

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "أنا فخور للغاية بابني هانتر لقد تغلب على الإدمان، وهو أحد ألمع الرجال الذين أعرفهم وأكثرهم احتراما".

وأضاف: "أنا مقتنع بأنني لن أفعل أي شيء، لقد قلت إنني سألتزم بقرار هيئة المحلفين، سأفعل ذلك، ولن أعفو عنه".

وسعى بايدن إلى التفريق بين قبوله لحكم هيئة المحلفين وادعاء منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب بأن قضاياه القانونية صادرة من نظام عدالة "فاسد".

يذكر أن هيئة المحلفين كانت أدانت هانتر بايدن، الثلاثاء، في جميع التهم المتعلقة بالأسلحة النارية التي واجهها، وخلصت إلى أنه انتهك القوانين التي تهدف إلى منع مدمني المخدرات من امتلاك الأسلحة النارية.

وكان مدعون فيدراليون اتهموا هانتر بايدن، بـ3 تهم، منها: تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة تتعلق بحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات.

وقال القاضي إن النطق بالحكم عادة ما يتم تحديده بعد 120 يوما من صدور الحكم، وهو ما يعني أن النطق بالحكم على هانتر بايدن سيكون في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.