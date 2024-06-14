لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الأميرة كاثرين، أميرة ويلز زوجة ولي العهد البريطاني، الجمعة، أنها تحرز "تقدمًا جيدًا" في تعافيها من السرطان، وسوف تظهر علنًا لأول مرة منذ أشهر، في الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملك تشارلز، السبت.

وقالت كاثرين، التي كشفت في مارس/آذار الماضي عن تشخيص إصابتها بالسرطان، إنها عاشت "أياما جيدة وأياما سيئة" أثناء خضوعها للعلاج الكيميائي، وتتوقع أن يستمر علاجها "لبضعة أشهر أخرى".

لكن من المتوقع أن تظهر على شرفة قصر باكنغهام مع العائلة الملكية، السبت، في العرض الرسمي لعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، وأصدر قصر كنسينغتون في لندن صورة جديدة للأميرة تم التقاطها في وقت سابق من هذا الأسبوع في وندسور.

وقالت الأميرة، التي تُعرف غالبًا باسم كيت: "إنني أحقق تقدمًا جيدًا، ولكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة".

وأضافت: "في تلك الأيام السيئة تشعر بالضعف والتعب وعليك أن تستسلم لراحة جسدك. ولكن في الأيام الجيدة، عندما تشعر بالقوة، تريد تحقيق أقصى استفادة من الشعور الجيد".

وتابعت قائلة: "علاجي مستمر وسيستمر لبضعة أشهر أخرى... في الأيام التي أشعر فيها أنني بحالة جيدة بما فيه الكفاية، يكون من دواعي سروري الانخراط في الحياة، وقضاء وقت شخصي في الأشياء التي تمنحني الطاقة والإيجابية، وكذلك البدء في القيام ببعض العمل من المنزل".

ويعد الظهور العلني المنتظرة للأميرة كيت السبت هو الأول منذ الكريسماس الماضي قبل أسابيع من تشخيص إصابتها بالسرطان.