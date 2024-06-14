بوتين: "سرقة" الغرب للأصول الروسية لن تمر بدون عقاب

(CNN) -- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن قرار الدول الغربية إقراض أوكرانيا أموالا من أرباح استثمارات روسية مجمدة لن يمر "دون عقاب".

وصرّح بوتين خلال لقائه مع مسؤولين بوزارة الخارجية الروسية: "قامت الدول الغربية الآن بتجميد الأصول الروسية واحتياطيات النقد الأجنبي. ولكن، على الرغم من كل أساليب الخداع، السرقة سوف تبقى سرقة ولن تمر دون عقاب".

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "الآن أصبح من الواضح لجميع الدول والشركات والصناديق السيادية أن أصولها واحتياطياتها بعيدة كل البعد عن الأمان بالمعنى القانوني والاقتصادي للكلمة". وتابع: "وقد يكون أي شخص هو التالي في صف المصادرة من قبل الولايات المتحدة والغرب".

وقال بوتين أيضًا إن الدول الغربية "من خلال سرقة الأصول الروسية"، ستتخذ خطوة أخرى نحو تدمير النظام الذي أنشأته.