(CNN)-- أطلقت القوات الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية وأذاعت بثا تحذيريا، بعد أن عبر جنود كوريون شماليون يعملون في المنطقة منزوعة السلاح (DMZ)، التي تفصل بين الكوريتين، لفترة وجيزة إلى الجنوب، الثلاثاء، وفقا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن ما بين 20 إلى 30 جنديا كوريا شماليا، يحملون أدوات عمل، عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية، داخل المنطقة منزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الاثنين).

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن القوات الكورية الشمالية عادت إلى جانبها الحدودي، بعدما أطلقت قوات كوريا الجنوبية الطلقات التحذيرية.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية أن الحادث يبدو عرضيا دون أي نشاط غير عادي بعد انسحاب القوات الكورية الشمالية.

وكان هذا هو الحادث الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين.