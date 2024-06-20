(CNN) -- انقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء الإكوادور، الأربعاء، فيما أعلنت السلطات عن وجود عطل في شبكة توزيع الكهرباء.

وقال وزير البنية التحتية روبرتو لوكي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "التقرير الذي تلقيناه من المركز الوطني للتحكم في الطاقة يفيد بوجود عطل في خط النقل مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، لذلك لا توجد خدمة"، وأضاف: "نحن نركز كل جهودنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وأثر انقطاع التيار الكهربائي على السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة، والمرافق مثل المستشفيات والمنازل ومترو الأنفاق.

وتعاني الإكوادور من أزمة طاقة منذ سنوات، وكان آخرها إعلان الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا حالة طوارئ في إبريل/ نيسان وأمر بقطع الكهرباء على مستوى البلاد لـ8 ساعات وسط الجفاف الذي أثر على توليد الطاقة.

وفي العاصمة كيتو، شاهد فريق شبكة CNN انقطاع الكهرباء عن مستشفيين، بما في ذلك مركز طبي للأطفال، وتمكن المستشفيان من الاعتماد على الكهرباء من مولداتهما بعد وقت قصير من بدء الانقطاع.

وفي غواياكيل، أكبر مدينة في البلاد، أثر انقطاع التيار الكهربائي أيضا لفترة وجيزة على مستشفيين آخرين.

وقال طبيب من مستشفى لويس فيرنازا في غواياكيل: "لقد انقطعت الكهرباء ولكن لدينا مولدات خاصة بنا".

وتواصلت CNN مع وزارة الصحة للسؤال عما إذا كانت هناك مستشفيات بدون كهرباء حاليا.

ويتعين على سكان غواياكيل التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي وسط حرارة تصل إلى 90 درجة فهرنهايت.

وقال أحد السكان، لشبكة CNN "الأمر لا يطاق، الجو حار ورطب للغاية، ولا يمكننا استخدام مكيف الهواء أو جهاز التنفس الصناعي وفوق كل ذلك، المياه لا تعمل".

وانقطعت الخدمة في نظام مترو الأنفاق في كيتو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال عمدة كيتو بابيل مونيوز إن الانقطاع كبير لدرجة أنه أثر على مترو الأنفاق على الرغم من استخدامه "نظام كهربائي معزول".

وأضاف مونيوز، عبر "إكس": "أمرت بنزول جميع فرق التدخل السريع لتسهيل التنقل ومنع الحوادث عند التقاطعات الرئيسية والعناية بالأماكن العامة".

ولاحقا، قالت الحكومة، في مؤتمر صحفي، إن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب مشكلات الصيانة والنقل في شبكة توزيع الكهرباء.

وذكر لوكي: "الانقطاعات التي شهدناها كانت بسبب نقص الاستثمار في الصيانة وحماية البنية التحتية لنقل الكهرباء".

وأضاف لوكي أنه كان من الممكن تجنب انقطاع التيار الكهربائي لو نفذت البلاد خطة استثمارية "لحماية البنية التحتية في كل من توليد الطاقة ونقلها" بعد انقطاع مماثل للتيار الكهربائي في عام 2004.

وقال إنه لا علاقة لانقطاع التيار الكهربائي بأزمة الطاقة التي شهدتها البلاد منذ إبريل.

ووفقا لأحدث تقرير للحكومة، تمت إعادة التيار الكهربائي في 95٪ من البلاد.