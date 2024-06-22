(CNN)-- رفعت امرأة من تكساس دعوى قضائية بالقتل غير المتعمد ضد شركتين للسفر روجا لمنتجعات مكسيكية، مطالبة بالحصول على أكثر من مليون دولار، بعد أن تعرض زوجها للصعق بالكهرباء في حوض استحمام بالمنتجع في وقت سابق من هذا الشهر.

الزوجة المكسيكية والتي تدعى ليزيت زامبرانو والمقيمة في مقاطعة إل باسو بولاية تكساس، اتهمت "المشغلين والمديرين وأصحاب" منتجع سونوران سي في سونورا بالمكسيك، بـ"الإهمال الجسيم"، مما أدى إلى إصابتها ووفاة زوجها، خورخي غيلين، بحسب الدعوى. وقال محاميها إنها تتعافى الآن في المنزل.

وورد في الدعوى أن الزوجين كانا في إجازة في المنتجع يوم 11 يونيو عندما قررا قضاء بعض الوقت في حوض الاستحمام الساخن. وأضافت أنه بمجرد دخول غيلين الحوض، "تعرض لتيار كهربائي في الماء".

وحاولت زامبرانو إنقاذه، حسبما جاء في الدعوى، لكنها أصيبت بالصدمة أيضًا. وفي النهاية أنقذها أحد المارة ونقلها إلى المستشفى.

وفي بيان لشبكة CNN، قالت شركة Casago LLC: "لقد آلمنا ما حدث وقلوبنا مع العائلة وضحايا هذا الحادث المروع"، مضيفة: "منتجع سونوران سي هو منتجع سكني وجمعية أصحاب المنازل مسؤولة عن جميع المناطق المشتركة، بما في ذلك صيانة حمام السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والأراضي.. Casago، شركة تأجير العطلات، لا تشارك في أي إدارة أو صيانة للمنتجع.. فيما يتعلق بهذا الحادث، فإن مشاركتنا تنتهي عند حجز الشقة الفردية".